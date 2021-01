Fate: The Winx Saga, Abigail Cowen: “Amo l’intensità e l’emotività di Bloom!”

Fate: The Winx Saga - un'immagine del cast

Le popolari fate di casa Rainbow sono tornate e questa volta sono in carne e ossa. È infatti disponibile su Netflix dal 22 gennaio Fate: The Winx Saga, adattamento live action e in chiave teen della popolare serie animata italiana, subito un successo per la piattaforma streaming e in procinto di arrivare anche in edizione cartacea in un romanzo edito da Mondadori Ragazzi in uscita il 2 febbraio. Una prima stagione di sei episodi che segue principalmente le vicende di Bloom e introduce il mondo e i personaggi di una storia che siamo sicuri potrà accompagnarci per ulteriori stagioni. Ne abbiamo parlato con due dei protagonisti, con l'interprete della fata cresciuta in una famiglia umana, Abigail Cowen, e il ragazzo con cui sviluppa un'immediata e forte intesa, quello Sky a cui dà il volto Danny Griffin.

La video intervista ad Abigail Cowen e Danny Griffin

Il successo della serie

Abbiamo incontrato la Cowen e Griffin quando Fate: The Winx Saga era già un solido successo in casa Netflix, serie più vista in molti paesi nella sua prima settimana in catalogo, ed è stato spontaneo chiedere come ci si sentisse e se si fossero aspettati questo tipo di accoglienza. Entrambi felici per l'affetto ricevuto, è stata soprattutto l'interprete di Bloom a dimostrarsi sorpresa, a causa della sua abitudine di aspettarsi sempre il peggio per non essere delusa. "Siamo tutti sopraffatti dall'affetto che stiamo ricevendo" ci ha detto con evidente emozione, senza però perdere l'occasione per sottolineare l'ottimo lavoro compiuto da tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione della serie.

Il rapporto tra Bloom e Sky

Uno degli aspetti che sembra aver colpito maggiormente il pubblico è il rapporto tra Bloom e Sky, sul quale ci siamo soffermati nella nostra chiacchierata. Non ci hanno saputo anticipare cosa aspetta i due ragazzi nel futuro, ma hanno spiegato quanta attenzione abbiano dedicato a lavorare su quanto visto fin qui: i due ragazzi hanno passato molto tempo insieme per conoscersi il meglio possibile e rendere naturale quell'intesa che i rispettivi personaggi dimostrano nella serie. "Sky e Bloom dimostrano una connessione immediata, non appena si conoscono" ha spiegato Danny Griffin "e siamo stati d'accordo che il modo migliore per trasmetterlo fosse di conoscerci meglio possibile". Gli ha fatto eco Abigail Cowen che ha aggiunto: "Abbiamo passato sempre, sempre tempo insieme ed è stato ottimo per il nostro rapporto su schermo".

Tra gioco e lacrime

Un'intesa che si nota anche nella nostra chiacchierata virtuale, quando la Cowen sorride nel sentire come Griffin racconti la sua gioia nel poter usare la spada sul set, come faceva intorno ai dieci anni fingendosi un personaggio del Signore degli Anelli, ma del suo personaggio in Fate: The Winx Saga l'attrice apprezza l'intensità con cui affronta ogni situazione, che sia di rabbia o dominata da altre emozioni: "quando ho una scusa per piangere è fantastico" ci ha detto ridendo e assicurando di non essere una persona instabile, "e Bloom mi ha dato molte scuse per piangere!"