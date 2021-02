Fate: The Winx Saga, parlano Terra e Aisha: “L’atmosfera sul set era familiare e serena”

La nostra intervista video a Eliot Salt e Precious Mustapha, interpreti di Terra e Aisha in Fate: The Winx Saga, adattamento live action targato Netflix dei popolari personaggi Rainbow.

Fate: The Winx Saga - un'immagine del cast

Il mondo delle Winx è arrivato su Netflix ed è stato accolto subito con entusiasmo dai suoi fan, tanto da rendere la serie Fate: The Winx Saga una delle più viste nella settimana di lancio in molti paesi, per un ritorno ai personaggi creati dalla Rainbow accompagnato anche dal libro edito da Mondadori Ragazzi. Un ritorno affidato a soli sei episodi in cui si costruiscono le basi dell'universo in cui le fate si muovono e dell'amicizia che le lega. È uno degli argomenti di cui abbiamo parlato con due delle protagoniste della serie live action Netflix, Eliot Salt e Precious Mustapha, interpreti di Terra e Aisha, entusiaste dell'accoglienza ricevuta dalla prima stagione presente in catalogo dal 22 gennaio.

La video intervista a Eliot Salt e Precious Mustapha

Le Winx e la magia

Fate: The Winx Saga, Precious Mustapha in una scena della serie

Una delle curiosità che ci siamo tolti chiacchierando con le due attrici è se conoscessero le Winx prima di lavorare a Fate: The Winx Saga. Se Eliot Salt ricorda di essere stata troppo grande per interessarsene e le ha approfondire solo dopo aver avuto la parte, Precious Mustapha ricorda che la sorella ne era ossessionata e aveva quindi una maggior percezione del fenomeno: "erano lì" ci ha detto "e ne sapevo abbastanza." Quello delle Winx è un mondo fatto di magia, ma che potere vorrebbero le due attrici nella vita reale? Non ha dubbi Precious Mustapha che indica il teletrasporto, che può avere anche una certa importanza ecologica al giorno d'oggi.

Fate: The Winx Saga, Eliot Salt in una immagine della serie Netflix

"È un metodo di trasporto a zero emissioni" ha fatto notare Eliot Salt che però sminuisce la risposta della collega con la sua: "quello che vorrei" ci ha detto infatti, "è il contrario del potere di Musa." Se la fata interpretata da Elisha Applebaum sente le emozioni del prossimo, lei vorrebbe essere in grado di trasmettere qualcosa agli altri: "non vorrei sentire, non vorrei sapere quello che la gente intorno a me prova" ha spiegato, "ma mi piacerebbe poter far sentire tutti sereni."

Le fate e l'amicizia

Fate: The Winx Saga, Elisha Applebaum e Precious Mustapha in una scena della serie Netflix

La sua Terra è un personaggio complesso, ricco di sfumature ed è quello che le piace di lei: "Amo che sia così tante cose insieme, sembra di interpretare tanti personaggi diversi allo stesso tempo." Anche in Aisha c'è molto, ma "è molto brava a nasconderlo" ci ha detto Precious Mustapha, "a fingere che sia tutto ok." Si tratta di due pedine di un gruppo vario e ben amalgamato, la cui amicizia viene costruita episodio dopo episodio nella prima stagione, in modo non dissimile a quanto avvenuto nella realtà tra le attrici che le interpretano: "Vivevamo tutte nello stesso edificio" ha raccontato Precious Mustapha, "e l'atmosfera era quella di un dormitorio. Era molto familiare, molto sereno e tutte andavamo molto d'accordo." Forse troppo d'accordo? Per Eliot Salt è così e lo dice ridendo: "passavamo il tempo a ridere e poteva essere un problema per chi ci stava intorno!"

