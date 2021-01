Fate: The Winx Saga, Hannah van der Westhuyen: “È bello che le Winx abbiano bisogno l’una dell’altra”

La nostra intervista video a Hannah van der Westhuyen ed Elisha Applebaum, interpreti di Stella e Musa in Fate: The Winx Saga, l'adattamento live action targato Netflix della popolare serie animata.

Fate: The Winx Saga - Bloom e le Winx in una scena

Le Winx sono state un fenomeno animato dal 2004 in poi, ma la loro popolarità è state riaccesa dall'arrivo della serie live action targata Netflix intitolata Fate: The Winx Saga, accompagnata dall'uscita del romanzo edito da Mondadori Ragazzi che sarà nelle librerie il 2 febbraio. Se i personaggi creati per la serie animata Rainbow hanno continuano a colpire l'immaginazione dello spettatore è anche perché la trasposizione in live action è stata realizzata con intelligenza (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Fate: The Winx Saga) e asseconda i gusti di una fetta importante del pubblico di Netflix.

Ne abbiamo parlato anche con due delle interpreti della serie, Hannah van der Westhuyen ed Elisha Applebaum, rispettivamente interpreti di Stella e Musa, due personaggi molto diversi tra loro che confermano quanto l'unione, l'amicizia e il superare le proprie differenze sia un messaggio importante nella storia raccontata da questi primi sei episodi della serie.

La video intervista a Hannah van der Westhuyen ed Elisha Applebaum

Aver bisogno l'una dell'altra

Fate: The Winx Saga, una foto delle protagoniste

Uno degli aspetti che viene fuori nel corso dei primi sei episodi di Fate: The Winx Saga, infatti, è quanto sia importante collaborare per raggiungere uno scopo, ognuno con i propri punti di forza. Lo confermano le parole di Hannah van der Westhuysen nel parlare della sua Stella e di cosa le piaccia del suo personaggio: "Nel profondo ha molto amore da dare" ci ha detto l'attrice "tiene molto alle altre ragazze e non può lasciarle andare e credo che questo aspetto riguardi tutte loro: hanno bisogno l'una dell'altra ed è bellissimo!"

Fate: The Winx Saga, Hannah van der Westhuyen è Stella in una scena

Un bisogno che si sposa alla perfezione con la lealtà di Musa. "In qualunque momento tu possa aver bisogno di lei, c'è" ha dichiarato Elisha Applebaum, "senza nessun dubbio. Anche se sta fumando con qualcuno a una festa". Un legame che si nota anche nel vedere interagire le due attrici nei rispettivi riquadri nel corso della nostra chiacchierata virtuale, annuendo e sorridendo alle parole della collega, e nei momenti della prima stagione che hanno evidenziato come i propri preferiti, entrambi all'insegna del legame tra le Winx.

La forza dei fan e il futuro

Fate: The Winx Saga - una scena della serie

È forse questo aspetto che ha colpito da sempre i fan della serie, che hanno accolto con favore Fate: The Winx Saga a dispetto delle polemiche che ci sono state pre-lancio: la serie è stata la più vista su Netflix in molti paesi nella settimana di lancio e questo ha colpito molto le interpreti: "I fan sono incredibili, così accoglienti e inclusivi e gentili" ci ha detto Hannah van der Westhuyen, "sono contenta che sia andata così bene perché vuol dire che ci sono tante persone buone, perché è così il tipo di persona che sembra apprezzare le Winx!"

Fate: The Winx Saga, una foto del primo episodio della serie

Qualche parola è stata spesa anche su quello che vorrebbero per il futuro di Musa e Stella. Se la Applebaum parla di mettere da parte le proprie paure, non esserne bloccata e agire senza timori, la van der Westhuyen sente che per la sua Stella sia arrivato il momento di affrontare la madre, "di reagire a lei". E il nostro augurio a entrambe è che il rinnovo arrivi presto e crei la basi per sviluppare questi spunti relativi ai loro personaggi.

