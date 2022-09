Fate: The Winx Saga 2, la spiegazione del finale della seconda stagione della serie Netflix

La spiegazione del finale della seconda stagione di Fate: The Winx Saga. Andiamo a vedere come ci ha lasciati questa volta la serie Netflix.

Il 16 settembre su Netflix sono arrivati i nuovi episodi del live-action ispirato alla celebre serie animata italiana di Iginio Straffi e Rainbow, Winx Club. Dopo una prima stagione accolta con entusiasmo da parte degli abbonati, la piattaforma aveva infatti annunciato il rinnovo dello show per un'ulteriore stagione. Stagione di cui vi abbiamo già raccontato qualcosa nella nostra recensione di Fate: The Winx Saga 2, e di cui vi continueremo a parlare quest'oggi nella spiegazione del finale di Fate: The Winx Saga 2. Ovviamente, vi consigliamo di fare attenzione, poiché seguiranno spoiler sulla serie.

Questioni millenarie

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga si è aperta con un nuovo regime in quel di Alfea sotto la guida di Rosalind Hale (Lesley Sharp) e il timore di un imminente conflitto con le Streghe del Sangue. Conflitto che, con il passare degli episodi, si è fatto sempre più inevitabile, e anticipato dalle azioni di entrambi gli "schieramenti", ha segnato il corso degli episodi, raggiungendo il suo apice nel finale di stagione. Con la dipartita di Rosalie dopo un confronto con Bloom (Abigail Cowen) - durante il quale la donna aveva ammesso di aver ucciso la precedente preside dell'accademia Farah (Eve Best) e aveva attaccato la ragazza - Alfea deve vedersela con Sebastian (Eanna Hardwicke) e le Streghe, che con un attacco a sorpresa hanno preso possesso della scuola, imprigionandovi gli studenti e continuando a rubare magie alle fate.

Bloom, Silva (Rob James-Collier) e le altre Winx - eccetto Musa (Elisha Applebaum), ormai senza poteri, e Flora (Paulina Chávez), ancora bloccate a scuola - sono tuttavia al di fuori dell'istituto assieme ad alcuni specialisti, tra cui Riven (Freddie Thorp) e Dane (Theo Graham), mentre Sky (Danny Griffin) è riuscito a liberarsi e vaga per i corridoi di Alfea cercando una soluzione.

Silva organizza dunque un piano per riprendersi la scuola e salvare gli studenti, ma i rinforzi da Solaria tardano ad arrivare. Nel frattempo, Bloom inizia ad avere delle visioni riguardanti quello che scopriremo essere poi un portale per il Regno dell'Oscurità, dimora dell'Ombra, una potente minaccia che, stando alle parole di Beatrix (Sadie Soverall) - che continua a fare il doppio gioco, ma sembra ora avere buone intenzioni nei confronti del mondo delle fate e degli specialisti -, Sebastian ha intenzione di liberare per riportare in vita coloro che hanno perso la vita ad Aster Dell.

Per far ciò, spiega ancora la ragazza, Sebastian ha bisogno della Fiamma del Drago in possesso di Bloom, e troverà il modo di ottenerla: prendendo in ostaggio Sky, intimerà a Bloom di presentarsi da sola ad Alfea e di consegnargli il suo potere, altrimenti il ragazzo ne pagherà le conseguenze. Bloom si reca allora ad Alfea all'insaputa degli altri, mentre le altre Winx e gli Specialisti, dopo averlo scoperto, decidono che non c'è più tempo per attendere rinforzi: bisogna combattere.

Così, si dà inizio allo lo scontro finale, durante il quale scopriamo anche qualcosa in più sulla Fiamma del Drago e le origini di Bloom. Secondo quanto rivelato da Sebastian, infatti, era la madre di Bloom ad avere la Fiamma del Drago... Mille anni prima.

Sebastian: "Tua madre aveva la Fiamma del Drago, proprio come te". Bloom: "Pensavo fosse esistita migliaia di anni fa". Sebastian: "No, tecnicamente non è vero. È solo rimasta in stasi per migliaia di anni... perché tu sei rimasta in stasi per migliaia di anni. Da bambina".

Sebastian procede poi nel descrivere come Bloom sia nata nel mezzo di un'antica guerra, e di come la madre della ragazza e la Fiamma del Drago furono "le eroine della guerra", fino a quando la donna non ne perse il controllo, uccidendo migliaia di persone. Tormentata dal senso di colpa per quanto accaduto e per "aver trasmesso il fardello" alla propria figlia, questa decise di mettere in stasi la bambina e autoesiliarsi nel Regno dell'Oscurità.

Tutto è bene quel che finisce bene... O forse no?

Spinta da questa rivelazione e dalla volontà di salvare Sky, Bloom continua il rituale per trasferire la Fiamma del Drago a Sebastian, ma l'intervento di Beatrix impedisce loro di portarlo a termine: quest'ultima, infatti, non è disposta a rischiare il destino dell'intero Oltre Mondo - soprattutto non ora che ha scoperto di avere delle sorelle, informazione per cui aveva scelto di collaborare in precedenza con Sebastian - solo per salvare una persona, e libera Sky dalla magia che lo tiene in ostaggio. Così facendo, tuttavia, finisce con ucciderlo... o almeno così sembrerebbe.

Bloom che ha assistito alla scena, corre immediatamente in soccorso di Sky, rompendo la connessione magica con Sebastian e mandando in frantumi il cristallo utilizzato per il passaggio dei poteri. Sebastian, imbestialito, reagisce in preda alla furia uccidendo Beatrix, mentre Bloom, dominata anch'essa dal dolore e dalla rabbia per la perdita di Sky, sfodera il suo potere alla massima potenza. Tuttavia, proprio in quel momento intervengono le altre Winx (Stella, Aisha e Terra), mentre Grey (Brandon Grace), che le ha seguite, riesce a far ripartire il cuore di Sky. È allora che le ragazze uniscono le forze per combattere Sebastian, trasformandosi tutte insieme per la prima volta, e disintegrando (letteralmente) il nemico.

La battaglia giunge così al termine e Alfea sembra tornare alla normalità. Musa ha riacquisito i suoi poteri, Flora sta bene, seppur non esente da conseguenze fisiche e psicologiche dovute al suo sacrificio (dopo aver cercato di attirare a sé tutti gli Scraper rubamagia nel tentativo di liberare la via agli altri), Stella, Aisha e Terra sono indolenzite ma sane e salve, e il resto degli studenti è al sicuro. L'unica che sembra non aver trovato pace è Bloom, che a seguito di altre visioni, e dopo quanto udito da Sebastian sulle sue origini, sembra aver preso una decisione: per chiudere il portale verso il Regno dell'Oscurità che Sebastian è riuscito ad aprire nei sotterranei della scuola anche senza la Fiamma del Drago, la ragazza sceglie di sacrificarsi e recarsi nel Regno Oscuro, a dispetto delle preghiere di Sky che, avendolo scoperto in tempo, cerca di fermarla.

Le ultime scene ci mostrano la reazione delle altre Winx una volta venute a conoscenza dei fatti, e come prosegue ad Alfea la vita nei giorni successivi. Nel Regno dell'Oscurità, intanto, Bloom giunge in una dimora abitata da una donna...

Bloom: "Mamma?"

Cosa c'è nel futuro di Fate: The Winx Saga?

Non sappiamo ancora se ci sarà una terza stagione della serie Netflix, poiché non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale in merito. Di certo, lo show conclude la sua seconda stagione con un finale più che aperto, che ci lascia con diverse domande e questioni irrisolte, a partire dalle più ovvie legate a Bloom, ma anche su quanto accaduto a Beatrix e sulla possibile introduzione di nuovi personaggi ed elementi dalla mitologia del franchise.

Come vi spiegavamo prima, infatti, la fata interpretata da Soverall è venuta a conoscenza dell'esistenza di due sorelle, Isobel e Darcy, come leggiamo nel biglietto datole da Sebastian, lo stesso che Stella (Hannah van der Westhuysen) apre e legge nel visitare la tomba di Beatrix, facendo presagire una potenziale ricerca delle due da parte di quest'ultima. Questo confermerebbe, dunque, non solo la presenza delle Trix (Icy, Darcy e Stormy, con Beatrix che a questo punto sarebbe Stormy) nello show, ma anche una loro imminente apparizione... al completo?

Possibile, perché la serie ci regala un altro teaser: dopo che Stella si allontana dalla tomba di Beatrix, il paesaggio comincia ad oscurarsi, e una misteriosa figura identica a quella apparsa nelle visioni di Bloom fa la sua inquietante comparsa.

Sembrerebbe dunque che l'Ombra, l'essere con il potere di riportare in vita i morti, sia arrivata nell'Oltre Mondo... ma cosa vorrà dire la sua presenza sulla tomba di Beatrix? Rivedremo ancora la fata?

E che conseguenze avrà questa entità sul futuro di Alfea? Come ha fatto ad arrivare nell'Oltre Mondo? Che sia stato una sorta di "scambio equivalente" dovuto al passaggio di Bloom nel Regno dell'Oscurità? E chi potrebbe essere davvero quest'Ombra?

Come vedete, le domande sono davvero tante e lo showrunner Brian Young ha anticipato ai microfoni di TV Line che, nel caso in cui venisse effettivamente confermata una terza stagione di Fate: The Winx Saga, questa attingerà non poco alla serie animata, pur modificandone gli elementi a seconda delle necessità: "Il Regno dell'Oscurità avrà una sua backstory, e Fate prenderà in prestito elementi dal materiale originale, senza tuttavia riportarlo in maniera identica. Ci saranno dei collegamenti con l'universo del Winx Club. Dopotutto, lo show è ispirato ad esso".

Adesso non ci resta dunque che sperare in un annuncio di Fate: The Winx Saga 3 e scoprire come proseguiranno le avventure di Bloom e gli altri abitanti dell'Oltre Mondo.