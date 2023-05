Fast X: la nuova avventura automobilistica con Vin Diesel da oggi al cinema

Fast X, ultimo capitolo della serie automobilistica capitanata da Vin Diesel nei panni di Dom Toretto, arriva nei cinema italiani oggi 18 maggio distribuito da Universal Pictures. Insieme a Diesel, anima e mente del franchise che ha spopolato sugli schermi di tutto il mondo, tornano i personaggi interpretati da Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Statham, Lucas Black, Shad "Bow Wow" Moss, Jason Tobin e John Cena.

In occasione dell'uscita al cinema di Fast X, vogliamo darvi le principali informazioni sul cinecomic atteso da tempo dai fan che anticipa l'imminente conclusione del franchise.

Fast X: Louis Leterrier spiega in che modo Paul Walker apparirà nel film

Conferme e novità nel cast

Fast X, diretto da Louis Leterrier da una sceneggiatura firmata da Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau, vedrà Dominic Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalle malefatte di Cipher (Charlize Theron), che unisce le forze a un nuovo temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. A interpretare Dante sarà la star Jason Momoa, qui la debutto nel franchise.

Tra i nuovi arrivi si segnalano Daniela Melchior, che interpreterà una pilota di street race brasiliana di nome Isabel che appartiene al passato di Dom Toretto, e la star dell'MCU Brie Larson nel panni di Tess, figlia di Mr. Nobody e agente alleata con Dom e il suo team. Per questa interpretazione Brie Larson pare abbia tratto ispirazione dalla figlia di Vin Diesel, Pauline, chiamata tra l'altro così in omaggio alla co-star di Fast & Furious Paul Walker, morto nel 2013 in un incidente d'auto. Dallo stesso Vin Diesel, riguardo il tema Paul Walker ha tenuto ad assicurare che Fast XI, ultimo capitolo del franchise, darà al personaggio di Paul Walker l'adeguato addio.

Fast and Furious: 11 cose che (forse) non sapete sul primo film della saga

Jason Momoa ha chiesto aiuto ad Harley Davidson durante la realizzazione del film

Entrare a far parte della famiglia di Fast & Furious è una grande responsabilità. Ne sa qualcosa Jason Momoa che ha confessato di essersi rivolto ad Harley Davidson per risultare più credibile.

"La prima cosa che ho chiesto è stata: 'Che moto devo guidare?' In genere, è una Bugatti o una Triumph o qualche tipo di moto più piccola. Ma io mi sono detto, 'Diavolo no. Voglio guidare una Harley!' Ho chiamato subito Harley, ho contattato l'amministratore delegato e ho detto, 'Fratello, puoi aiutarmi?' Quindi hanno inviato sei moto, aiutandomi a costruire il mezzo ideale per il mio personaggio", ha rivelato Momoa a Total Film.

"Non volevo che il mio Dante si trasformasse nell'ennesimo macho che trasuda testosterone. Volevo farlo sembrare accogliente e accomodante, volevo che avesse anche un lato tenero. Ecco perché indossa abiti color pastello ed è un po' androgino. È stato ferito, ha sofferto tanto quindi è una persona pericolosa. Ma le sue vibrazioni esterne... Voglio che il pubblico sia incuriosito da Dante Reyes, ma quando ti avvicini, lui ti cattura" ha concluso il divo.