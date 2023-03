Fast XI, Vin Diesel assicura: "Darà al personaggio di Paul Walker l'adeguato addio"

Deve ancora arrivare nelle sale Fast X, ma Vin Diesel e il suo team stanno già promuovendo Fast XI, capitolo conclusivo della celebre saga Fast & Furious iniziata nel 2001. Tra i protagonisti assoluti, assieme a Dom Toretto di Vin Diesel, c'era ovviamente anche Brian O'Conner, interpretato da Paul Walker, purtroppo scomparso nel 2013 per via di un incidente stradale.

The Fast and the Furious: Paul Walker e Vin Diesel in scena

Sul destino del suo personaggio è voluto intervenire proprio Vin Diesel, spiegando come Fast XI darà il giusto addio a Brian O'Conner: "Quando nel 2013 tutto il mondo ha dovuto fare i conti con una perdita devastante, lo studio ha preso la decisione onerosa e giusta di mantenere in vita il personaggio di Brian O'Conner. Vi dirò una cosa senza fare spoiler. Non potrei immaginare la conclusione della saga senza dare un vero addio a Brian O'Conner" ha dichiarato ai microfoni di GamesRadar.

Fast X: Louis Leterrier ha cambiato tutta la storia di Justin Lin

Il personaggio interpretato da Paul Walker apparirà tramite flashback in Fast X, ma è probabile che possa essere aggiunto in digitale nel capitolo conclusivo. Si tratta di una tecnica non nuova in quel di Hollywood.

In Fast X vedremo la famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro per la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson).

Fast X è atteso nei cinema italiani dal 18 maggio 2023.