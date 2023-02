Fast X: Louis Leterrier spiega in che modo Paul Walker apparirà nel film

Nel film Fast X sembra apparirà anche Paul Walker, l'indimenticabile interprete di Brian O'Conner nella saga, e il regista Louis Leterrier ha spiegato in che modo verrà coinvolto il personaggio nonostante la morte dell'attore.

La star ha infatti perso la vita in un drammatico incidente d'auto avvenuto nel 2013, mentre erano in corso le riprese del settimo capitolo del franchise cinematografico.

Louis Leterrier, intervistato da Total Film, ha parlato di Fast X spiegando che Paul Walker non verrà ricreato digitalmente. Il filmmaker ha raccontato: "Brian è ancora vivo nel mondo di Fast and Furious, e ne hanno parlato molto nei film precedenti. Nel nono capitolo vediamo arrivare la macchina ed è qualcosa che avevamo pianificato. Questo film salta avanti e indietro, tra il passato e il presente".

Leterrier ha ribadito: "Vedrete Brian nel passato, non vedrete Brian nel presente. Era qualcosa su cui tutti dovevano essere d'accordo. La famiglia Walker è ancora una parte importante di questa saga, vedrete come nel film. Deve semplicemente essere il momento giusto, il tono giusto".

Il regista ha quindi ribadito: "Penso che ciò che James Wan ha fatto alla fine del settimo film fosse perfetto. L'atmosfera era perfetta. Brian deve rientrare nel franchise nel modo perfetto con cui l'ha lasciato".

I fratelli di Paul Walker avevano collaborato in passato con i produttori come controfigure dell'attore e permettere così ai produttori di completare le scene inserite in Fast & Furious 7. Da tempo i fan si chiedono se, in occasione dell'undicesimo capitolo che sarà l'ultimo, si procederà in un modo simile per dare alla storia del personaggio un epilogo.

Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang e Scott Eastwood riprenderanno i rispettivi ruoli nel film. Il decimo capitolo includerà, inoltre, i nuovi arrivati ​ Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson e Alan Ritchson, con Momoa che dovrebbe interpretare l'antagonista.

Basato sui personaggi creati da Gary Scott Thompson, Fast X porta la famiglia in giro per il mondo, da Londra a Tokyo, dall'America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle brulicanti strade di Tbilisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d'ora.