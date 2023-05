Fast X: Meadow, la figlia di Paul Walker, avrà un cameo nel film

La figlia di Paul Walker, Meadow, ha svelato con un post su Instagram che apparirà nel film Fast X, in cui avrà un cameo.

L'anteprima mondiale del decimo capitolo della saga action si svolgerà domani sera a Roma.

Il post della figlia di Paul Walker

Meadow Walker ha pubblicato online una foto scattata sul set di Fast X scrivendo: "Un'anteprima del mio cameo in Fast X. Il primo film è stato distribuito nelle sale quando avevo un anno! Sono cresciuta sul set guardando mio padre, Vin, Jordana, Michelle, Chris e molti altri nei monitor. Grazie a mio padre sono nata all'interno della famiglia di Fast. Non posso credere che ora ho l'occasione di esserci anche io sugli schermi insieme a chi è stato accanto a me crescendo".

La giovane ha aggiunto: "Grazie Louis Leterrier per la tua gentilezza, la tua pazienza e il tuo sostegno. Ho la sensazione che tu faccia parte della famiglia fin da quando abbiamo iniziato, sono felice che sia solo l'inizio. Un ringraziamento speciale a Brandon Birtell che era il migliore amico di mio padre e ora è il mio, questo non sarebbe stato possibile senza di te. Sono così fortunata nell'onorare l'eredità di mio padre e condividere questo con lui per sempre. Vi voglio così tanto bene".

I dettagli sul film

Fast X è stato diretto dal regista Louis Leterrier, mentre la sceneggiatura è firmata da Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau. La storia vedrà Dominic Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalle malefatte di Cipher (Charlize Theron), che unisce le forze a un nuovo temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. A interpretare Dante sarà la star Jason Momoa, qui la debutto nel franchise.

Tra i nuovi arrivi ci sono quelli di Daniela Melchior, che interpreterà una pilota di street race brasiliana di nome Isabel che appartiene al passato di Dom Toretto, e la star dell'MCU Brie Larson nel panni di Tess, figlia di Mr. Nobody e agente lei stessa che si allea a Dom e al suo team.