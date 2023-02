Fast X, Michelle Rodrigeuz parla della figlia di Paul Walker: "Difficile andare avanti senza"

Michelle Rodriguez ha parlato del coinvolgimento della figlia di Paul Walker in Fast X. Dopo la sua scomparsa nel 2013, l'assenza di Walker è stata un duro colpo sia per i fan che per i membri del cast.

La famiglia di Walker è rimasta vicina alle persone coinvolte nei film, con Vin Diesel che ha anche partecipato al matrimonio della figlia di Walker nel 2021. Meadow Walker, secondo quanto riferito, farà parte del cast di Fast X e, parlando con Extra, Rodriguez ha commentato l'esperienza di lavoro con lei, affermando che ricevere la "benedizione" della famiglia Walker è stato importante.

"È davvero difficile andare avanti senza una sorta di benedizione da parte di quella famiglia, perché è tutto... Senza l'amore di Meadow e Cody [Walker] e della famiglia, saremmo stati un po' persi".

Oltre a Diesel e Rodriguez, Fast X vedrà il ritorno di Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, Charlize Theron e Helen Mirren.

Fast X ha un budget ultra milionario, potrebbe essere il quarto film più costoso di sempre

È stato inoltre rivelato che Jason Momoa interpreterà il figlio di Hernan Reyes, un precedente avversario di Dom ucciso da Luke Hobbs (Dwayne Johnson) in Fast & Furious 5. Il trailer di Fast X ha mostrato uno sguardo ravvicinato al villain di Momoa, che cercherà di vendicarsi per ciò che ha fatto Dom.

Fast X uscirà nelle sale italiane il 18 maggio 2023.