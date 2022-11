Fast X ha un budget ultra milionario, potrebbe essere il quarto film più costoso di sempre

Il decimo capitolo della saga di Fast & Furious è in lizza per diventare il quarto film più costoso di sempre, avvicinandosi addirittura a Avengers: Endgame: il budget richiesto è infatti da capogiro.

Arriverà nelle sale il prossimo anno Fast X, decimo capitolo dell'adrenalinico franchise Fast & Furious, avviato nei primi anni 2000. Nel cast tornerà ancora una volta la grande "famiglia" capitanata da Vin Diesel e, a quanto pare, il nuovo film potrebbe essere il più costoso dell'intera saga.

Secondo una recente indiscrezione di The Wrap, infatti, il budget complessivo per la realizzazione di Fast X sarebbe aumentato a 340 milioni di dollari, ben più alto del precedente capitolo (200 milioni). Il rialzo dei costi previsti sarebbe dovuto alle ingenti richieste economiche del cast, ai vari protocolli anti-COVID per permettere lo svolgimento delle riprese, alla produzione e agli incentivi sulle tasse.

Fast & Furious 9, un ritorno al cinema tra incidenti e ostacoli

Se il budget dovesse rimanere tale, Fast & Furious 10 diventerebbe il quarto film più costoso di sempre: al momento in classifica ci sono Avengers: Endgame e Avengers: Age of Ultron a pari merito con 365 milioni di dollari, e Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare con 379 milioni di dollari. L'aumento dei costi di produzione non dovrebbe spaventare la Universal dal momento che il franchise di Fast & Furios ha incassato a oggi oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Nel cast di Fast X ci sarà anche la new entry Brie Larson: al momento non si conosce ancora l'identità del personaggio che l'interprete di Captain Marvel porterà sullo schermo, ma come riporta anche Screen Rant si vocifera che potrebbe trattarsi della sorella di Brian O'Conner (Paul Walker). Nel frattempo, altri grandi nomi sono stati confermati per il sequel, come Charlize Theron e Scott Eastwood, che faranno ritorno nella saga dopo esservi apparsi già in passato.