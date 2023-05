Fast X, nella colonna sonora del film un brano di Jimin dei BTS in collaborazione con altri artisti

Fast X sta per arrivare al cinema, e in occasione dell'uscita del nuovo film della saga di Fast & Furious verrà condiviso anche uno dei brani della sua colonna sonora, "Angel Pt. 1", che tra i suoi interpreti vede anche Jimin dei BTS.

L'annuncio è arrivato proprio nelle ultime ore: Kodak Black, NLE Choppa, JVKE, Muni Long & Jimin dei BTS accompagneranno la prima parte della decima pellicola nella saga di Fast & Furious, Fast X, con il brano "Angel Pt. 1", che sarà anticipato da un teaser prima del suo debutto ufficiale, come segnala anche The Economic Times.

Allacciate le cinture

"La fine della corsa ha inizio" si legge nella sinossi ufficiale di Fast X fornita da Universal Pictures "Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari. In Fast Five, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che però non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante".

Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L'incredibile Hulk), Fast X vedrà il ritorno dal cast storico composto, oltre che da Vin Diesel, da Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang e Jason Statham, e avrà tra i suoi anche John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron e le new della saga, Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior, il già nominato Momoa e Rita Moreno.

Fast X arriverà il 18 maggio nelle sale italiane.