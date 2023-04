Fast X: stunt stupefacenti e riprese a Roma nella featurette esclusiva al Comicon 2023

In anteprima mondiale grazie alla collaborazione con Universal Pictures Italia arriva a Comicon 23 un'esclusiva featurette con scene inedite del nuovo, attesissimo capitolo della saga di Fast and Furious: Fast X. In attesa dell'annunciato finale della saga, iniziamo a scoprire quali stunt stupefacenti ci riserva la famiglia Toretto.

Il motore è già su di giri e manca pochissimo alla partenza del nuovo capitolo della saga, ormai lunga tre decadi, di Fast and Furious: Fast X. In anteprima esclusiva al Comicon di Napoli e grazie alla collaborazione con Universal Pictures Italia abbiamo potuto assistere a una featurette con numerose scene inedite, tutta ambientate per le strade di Roma.

Una saga a tutto gas

Fast X: Jason Momoa în una scena

Ma andiamo con ordine: a introdurre dal palco il contenuto esclusivo e ripercorrere i momenti salienti dell'intera saga ci sono il fumettista e content creator Andrea "fumetti Morti" Lorenzon, lo speaker di Radio DJ Fabio De Vivo e Andrea Facchinetti, podcaster e commentatore ufficiale di FIA GRAN TURISMO WORLD CHAMPIONSHIPS. Fast X è al tempo stesso l'inizio di una nuova avventura, con l'introduzione di un nuovo, pittoresco villain, Dante Reyes, interpretato da un Jason Momoa ancora più esuberante del solito, e un punto d'arrivo, in attesa del gran finale previsto col prossimo film, di un lunghissimo percorso iniziato con il primo e ormai iconico capitolo, una miscela esplosiva di azione adrenalinica e carisma dei personaggi, grazie all'accoppiata Vin Diesel - Paul Walker.

The Fast and the Furious: Paul Walker e Vin Diesel in scena

Proprio a Paul Walker è stato dedicato un commosso omaggio da parte dei tre relatori, con il toccante racconto di Facchinetti sulla sua visita al luogo di sepoltura dell'attore, tragicamente scomparso a causa di un incidente d'auto. Il suo personaggio nella saga, invece, ha continuato a vivere grazie alla computer graphic e al desiderio dei suoi compagni di preservare il suo lavoro e la sua memoria. D'altra parte una delle principali componenti della serie è proprio il legame speciale e indistruttibile tra i membri della "famiglia", l'eterogeneo gruppo messo insieme da Toretto/Vin Diesel, che di questo nucleo familiare incarna il cuore e l'anima. Una famiglia fatta da criminali, spie, piloti e poliziotti, uomini e donne, diversi ma legati dal desiderio di proteggersi e supportarsi vicendevolmente, contro tutto e tutti. È questo legame ad aver fatto di Fast and Furious praticamente un genere a sé, un action frenetico e sempre più spettacolare, ma dal cuore umanissimo.

Lungo le strade di Roma

Fast X: Vin Diesel e Jordana Brewster in una scena

La featurette vista in anteprima nell'Auditorium del Comicon si concentra sulle riprese effettuate a Roma e sull'emozione, per il cast, di poter girare su uno scenario così importante e prestigioso. Le immagini viste svelano, almeno parzialmente, quella che si prospetta come una delle scene più complesse e mozzafiato della saga, con l'intero gruppo di Toretto che cerca di arginare la corsa folle di una gigantesca sfera di metallo, pronta ad esplodere, che semina il panico per le vie di Londra, mentre Michelle Rodriguez è impegnata in un inseguimento motociclistico da cardiopalma proprio contro Jason Momoa.

Nel backstage, abbiamo la possibilità di sentire dalla viva voce dei protagonisti cosa abbia significato per loro avere la possibilità di girare in una location affascinante e prestigiosa come la nostra capitale, con tanto di saluti in italiano sia da parte di Vin Diesel che di Jason Momoa (che se la cavano anche bene, in verità).

Oltre all'ormai consolidato cast che abbiamo imparato a conoscere e amare negli scorsi film, per il decimo capitolo sono stati scritturati nuovi attori tra cui nomi d'eccezione come le vincitrici dell'Oscar Rita Moreno, nel ruolo della nonna di Dom Toretto, e Brie Larson nel ruolo della new entry Tess.

Le scene viste nella featurette hanno ulteriormente alzato l'hype per il ritorno sul grande schermo dei bolidi di Fast and Furious. Ora si tratta "solo" di attendere l'uscita del film e poi correre al cinema... un quarto di miglio alla volta!