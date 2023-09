Fast X contiene numerose anticipazioni di Fast and Furious 11: 'Attenti alla scena con Charlize Theron'

Fast X contiene numerose anticipazioni di Fast and Furious 11, come ha rivelato il regista Louise Leterrier, invitando il pubblico a concentrarsi su una scena che vede protagonista la Cipher di Charlize Theron.

Fast X vede Dom Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalla furia di Dante, figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta per la morte del padre avvenuta in Fast Five. Dopo essere stata attaccata e aver visto il suo team rivoltarsi contro di lei in Fast X, una Cipher ferita arriva a casa Toretto per avvertire Dom e Letty che Dante li sta prendendo di mira. La scena in questione è ricca di anticipazioni su ciò che accadrà nel prossimo capitolo, come ha rivelato Louis Leterrier a CinemaBlend:

Fast and Furious e Racer X: la storia vera che ha ispirato il film con Vin Diesel

"Ascoltate i dialoghi. Penso che alla gente piaccia la grafica, lo splendore, il divertimento e tutto il resto. Ma ci sono alcune scene in cui le conversazioni e le minacce sono reali. Quando qualcosa salta all'occhio, è per un motivo. Non sto parlando di una scena in particolare, ce ne sono circa cinque in cui abbiamo gettato i semi per il seguito di questa avventura. Cominciamo dall'inizio. Il momento in cui Cipher entra nella casa di Dom e Letty. Qualunque cosa dica vi anticiperà molti dettagli".

Che cosa rivela la scena di Cipher su Fast and Furious 11?

Fast X: Charlize Theron in una scena del film

All'inizio di Fast X, una Cipher ferita e insanguinata arriva a casa Toretto in una DeLorean. Data la scelta del veicolo, notoriamente equipaggiato come macchina del tempo in Ritorno al futuro, è stato ipotizzato che Fast and Furious 11 potrebbe incorporare il tema del viaggio nel tempo in un franchise sempre più eccentrico. Tuttavia, in termini di indizi per Fast and Furious 11, Leterrier si riferisce probabilmente a ciò che Ciper dice a Dom e Letty, e non al veicolo con cui arriva.

Durante la loro conversazione, Cipher dice a Dom e Letty che "sta arrivando una guerra, dobbiamo scegliere da che parte stare e tutti quelli che ami verranno distrutti". Questa guerra è già iniziata in Fast X e potrebbe aver provocato la morte di Jakob, Roman, Tej, Han e Ramsey. Dato che spesso, nel franchise, i morti hanno fatto ritorno, non è chiaro se queste morti siano definitive. Secondo la parole del personaggio di Charlize Theron, però, Dom Toretto potrebbe doversi preparare a perdere altri membri della famiglia in Fast and Furious 11. Il sequel dovrebbe uscire nel corso del 2025.