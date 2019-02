Fast & Furious - Hobbs and Shaw: ecco il trailer del film

Hobbs and Shaw ha svelato il primo adrenalinico trailer! Finalmente l'attesa è finita e possiamo vedere le prime spettacolari immagini del primo spinoff della saga di Fast & Furious, anticipato da un doppio character poster diffuso via social da Dwayne Johnson.

Two world's collide.

Exclusive peep at our new poster for @HobbsAndShaw.

Our WORLDWIDE TRAILER drops TOMORROW.

Get ready for the biggest showdown the FAST & FURIOUS franchise has ever seen. #HobbsAndShaw #Boots2Asses

pic.twitter.com/qBUzqhfbjp — Dwayne Johnson (@TheRock) 31 gennaio 2019

La trama di Fast & Furious - Hobbs & Shaw è incentrata su Hobbs (Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Jason Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese. Tra i due, in seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby, The Crown), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, diretto da David Leitch e firmato da Chris Morgan, sceneggiatore del Fast & Furious franchise fin dal 2006, è in uscita nelle sale il 2 agosto 2019. Indubbiamente uno dei film più attesi del 2019, lo spinoff di Fast & spalanca una nuova porta nell'universo Fast & Furious, trascinando l'azione per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa.

di seguito potete vedere anche il trailer in inglese

