Fast & Furious 5: stasera in TV su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Francesco Bellu

Fast & Furious 5 è in onda stasera su Italia Uno alle 21,25. Il film è il quinto episodio della saga cult tutta auto e rapine con Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson

Uscito nel 2011 per la regia di Justin Lin, Fast & Furious 5 segue in ordine cronologico Fast & Furious - Solo parti originali ed è il film che ha rilanciato l'intero franchise. La trama di Fast & Furious 5 si apre con la fuga in Brasile di Brian O'Conner (Paul Walker) dopo aver aiutato a far scappare di prigione l'amico Dominic Toretto (Vin Diesel). Nel paese sudamericano, durante una spettacolare rapina ad un treno scoprono che il mandante dell'operazione è un ricco affarista corrotto, Hernan Reyes, il quale però è interessato a recuperare un microchip in cui sono segnate tutte le tracce dei suoi traffici illeciti. Dom e Brian decidono così di utilizzare le informazioni contenute nel chip per fare un ultimo colpo e derubarlo Reyes di tutti i suoi suoi soldi. Il compito non sarà per niente facile, perché l'FBI ha mandato a dar loro la caccia il miglior agente che hanno in circolazione, Luke Hobbs (Dwayne Johnson).

Leggi anche: Paul Walker, i suoi fratelli non hanno più rivisto Fast & Furious 7: "È Inquietante"

Il film vede anche la presenza di Gal Gadot futura Wonder Woman, che riprende il ruolo di Gisele Yashar, una ex agente del Mossad. Fast & Furious 5 è costato 125 milioni di dollari ed è riuscito a incassarne alla fine oltre 626 milioni di dollari.