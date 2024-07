Fast & Furious 11: l'ultimo post di Vin Diesel sembra rivelare il ritorno di un personaggio 21 anni dopo

Fast & Furious 11 riceve un nuovo potenziale aggiornamento da Vin Diesel, che si è recentemente riunito con un personaggio del passato del franchise. Dopo l'uscita di Fast X lo scorso anno, Diesel tornerà a vestire i panni di Dom Toretto per un'ultima corsa.

La data di uscita di Fast & Furious 11 è attualmente prevista per il 2026, con il film diretto da Louis Leterrier che riunirà una serie di personaggi del franchise di successo.

Fast & Furious 11, il regista anticipa: "Il Dante di Jason Momoa avrà un'evoluzione"

Il post dell'attore

Diesel ha condiviso ora un nuovo post su Instagram con l'attore Devon Aoki, apparso in 2 Fast 2 Furious del 2003 nel ruolo di Suki. Guardate il post dell'attore qui di seguito, che potrebbe far pensare a un possibile ritorno di Suki in Fast & Furious 11. "Una delle mie foto preferite del 2024", scrive Diesel nella didascalia. "Due decenni per questo momento... mentre siamo in pre-produzione per il finale di Fast, Pablo ha mandato un messaggio, Suki".

Sebbene l'accenno di Diesel al prossimo film possa essere un'allusione a ciò che verrà, è anche possibile che l'immagine e la didascalia stiano solo celebrando l'incontro di due membri della famiglia Fast & Furious, senza che sia previsto un ritorno di Suki. Aoki ha postato la stessa foto sul proprio account, scrivendo che il suo "cuore è pieno".

Fast & Furious 5 film più scaricato del 2011

Il ritorno di Suki avrebbe senso per Fast & Furious 11?

2 Fast 2 Furious, in particolare, è l'unico film del franchise a non contenere un'apparizione del Dom di Diesel. Il Brian O'Conner di Paul Walker è l'unico protagonista del film, con la partecipazione di altri veterani del franchise come Roman di Tyrese Gibson e Tej di Ludacris. Anche se Dom non fa parte della narrazione del film del 2003, il ritorno di Suki in Fast & Furious 11 potrebbe funzionare.

The Fast and the Furious: Vin Diesel e Paul Walker in un momento di tensione fra loro

Alcune recensioni di Fast X hanno criticato il film per la presenza di un cast ingombrante, ma sembra probabile che il pubblico rivedrà alcuni volti familiari del passato del franchise quando Fast & Furious 11 uscirà. Un tema centrale del franchise è sempre stato l'importanza della famiglia e Suki, nonostante sia un personaggio secondario relativamente secondario nel grande schema delle cose, fa parte di questa famiglia allargata.

Inoltre, il ritorno di Suki, anche se si tratta solo di un cameo, potrebbe essere utilizzato per onorare un personaggio e un attore molto più importanti, ovvero per dare un addio al Brian interpretato dall'attore scomparso Paul Walker, un addio già preannunciato da Diesel in passato.