Film di Fast and Furious: in che ordine (cronologico) vederli

Fast X vi ha (ri)acceso la voglia di adrenalina? Benissimo: ecco come vedere (o rivedere) la saga di Fast & Furious in ordine cronologico di trama.

In principio ci fu Star Wars. Prima la trilogia sequel, poi la trilogia prequel e ancora successivamente la trilogia conclusiva. Tre archi narrativi diversi, tre archi narrativi sviluppati in tre epoche diverse. Dopo Star Wars, è arrivato il turno de Il Signore degli Anelli, in quanto la trilogia de Lo Hobbit è uscita diversi anni dopo il trionfo de Il ritorno del Re. Saghe, saghe e ancora saghe: ecco arrivare il franchise per eccellenza. La Marvel, infatti, ha sviluppato l'universo cinematografico con più linee temporali, diverse ma intrinseche tra loro. L'uscita cinematografica, e la narrazione cronologica dei fatti e dei personaggi. Ma se di franchise si parla, non possiamo non citare lo show cinematografico più adrenalinico di tutti. Quale? Ovvio, Fast and Furious.

Fast X: Vin Diesel in una scena del film

Arrivati al decimo capitolo, Fast X (qui la recensione), è il momento di strutturare un quadro temporale che possa esplicare al meglio l'ordine cronologico della storia. Perché fin dal primo film, l'epopea di Fast and Furious si è basata soprattutto sulle emotività del momento. Sulle emotività, e sugli incassi. Se il primo film diretto da Rob Cohen è stato un successo inaspettato, non si può dire altrettanto del secondo capitolo, ossia 2 Fast 2 Furious, uscito nel 2003. Quel film infatti soffriva dell'assenza pesante di Vin Diesel. Ancora oggi valutato come il peggior capitolo della saga, il capitolo diretto da John Singleton ha in parte tradito lo spirito iniziale, pure risultando essenziale nello sviluppo produttivo.

Fast X: Vin Diesel durante una scena

Perché dopo 2 Fast 2 Furious è arrivato il capitolo che ha mandato in corto circuito la produzione: Fast and Furious - Tokyo Drift, un po' prequel e un po' sequel. E ora che Fast X ha spalancato la strada verso quello che si preannuncia il grandissimo finale, è arrivato il momento di fare un punto della situazione. Insomma, di mettere ordine. Da una parte le uscite cinematografiche, che come vi abbiamo raccontato hanno accompagnato almeno un paio di generazioni (qui il nostro approfondimento), e dall'altra gli eventi strutturati in base all'evoluzione della storia e dei personaggi. Dunque, in ordine cronologico rispetto alla trama. Così un'indicazione: qualora vi stiate per la prima volta approcciando alla saga di F&F, vi consigliamo di rivedere i film proprio nell'ordine che segue nei prossimi blocchi dell'articolo (e che comprende anche i cortometraggi e la serie animata Piloti sotto copertura). Almeno capirete il perché della morte apparente di Sung Kang (Han Lue), e capirete perché la banda di Toretto sia diventata una grande famiglia.

La saga di F&F in ordine cronologico

The Fast and the Furious: Vin Diesel e Paul Walker sono epr la prima volta Dom Toretto e Brian O'Conner

Si inizia facile. La saga di F&F parte con il cult Fast and Furious. Capitolo leggendario, e l'introduzione dei personaggi chiave: Dominic Toretto da una parte, fenomeno al volante e fuggitivo recidivo, e il poliziotto Brian O'Conner. Nel film viene introdotta anche Mia, sorella di Dom. Al centro del film l'indagine di O'Conner, sulle tracce di una banda di rapinatori che agiscono su quattro ruote. E poi? Si prosegue con il cortometraggio The Turbo-Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious, che riprende la storia subito dopo il finale del primo film.

Scopriamo perché Brian si è trasferito in Florida, e scopriamo dove ha trovato la mitica Nissan Skyline. Il corto è presente solo nelle versioni DVD e Blu-ray di 2 Fast 2 Furious, ossia il secondo film da vedere in ordine cronologico, e che ha avuto il merito di aggiungere nel cast Tyrese Gibson e Ludacris. Dopo viene il turno di un altro cortometraggio, Los Bandoleros, scritto e diretto da Vin Diesel, e rintracciabile nella versione blu-ray di Fast & Furious - Solo parti originali, che è appunto il terzo film da vedere seguendo l'ordine cronologico, nonché quello che ha riacceso la passione dei fan.

Da Fast 5 a Tokyo Drift

Fast & Furious 6: Tyrese Gibson in una scena d'azione del film

Passione ancora più ardente in Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6, il capitolo da vedere in successione dopo Fast & Furious - Solo parti originali. Entrambi diretti da Justin Lin, sono segnati dall'azione spasmodica e dall'arrivo (influente) di Dwayne Johnson, nel ruolo di colui che dato filo da torcere alla famiglia di Toretto: l'agente Luke Hobbs. Memorabile poi la scena del carrarmato in Fast 6. La saga ha ormai sdoganato gli spudorati eccessi, ma prima dell'ultima parte (quella più matura) bisogna fare un passo indietro: in ordine cronologico troviamo The Fast and the Furious: Tokyo Drift del 2006, e diretto da Justin Lin. Un film fondamentale (e il più sottovalutato), anche e soprattutto per la presenza di Han, morto e resuscitato (per volere dei fan) innumerevoli volte.

Da Fast 7 a Fast X

Fast 8: il cast al completo

Successivamente a Tokyo Drift, il percorso cronologico della saga di F&F è tutto in discesa: troviamo Fast & Furious 7 di James Wan, segnato dalla scomparsa di Paul Walker (stiamo ancora piangendo per il finale) e dalla prima ufficiale di Jason Statham nei panni di Deckard Shaw. Subito dopo troviamo Fast & Furious 8 di F. Gary Gary. Forse il capitolo più maturo, che si conclude con la nascita (simbolica) di Brian, figlio di Dom e di Elena. Dopo Fast 8 è il turno del primo (e fino ad ora unico spin-off) del franchise, Fast & Furious - Hobbs & Shaw, che esalta i siparietti apprezzati dai fan tra Statham e The Rock.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Charlize Theron in una scena

Seguendo l'ordine di trama, vi consigliamo di recuperare la serie animata Netflix Fast & Furious - Piloti sotto copertura, di cui è protagonista Tony Toretto, cugino adolescente di Dom. Sei stagioni ambientate in diverse parti del mondo (dal Sahara al Pacifico) e suddivise in cinquantadue episodi. Dopodiché, ci avviamo verso la (momentanea) conclusione: Fast & Furious 9 - The Fast Saga di Justin Lin, dove la cattiva Charlize Theron viene elevata a villain definitiva (?), e appunto Fast X di Louis Leterrier, che anticipa gli ultimi due capitoli in fase di sviluppo. Tutto chiaro? Visto che ci siamo, vi lasciamo anche lo schema cronologico riassuntivo: