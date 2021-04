Fast & Furious 5 e la scena della cassaforte: ecco come è stata realizzata

La scena della cassaforte presente in Fast & Furious 5 è stata realizzata con non poche difficoltà ma ora è una delle sequenze più memorabili nella storia del franchise.

Nel 2019 Jack Gill, il coordinatore degli stunt di Fast & Furious 5, ha spiegato com'è stata realizzata la scena della cassaforte presente nel film, aggiungendo che, contrariamente a ciò che si pensa, il lavoro che si cela dietro a sequenze come questa è straordinariamente strabiliante.

Paul Walker in una scena di Fast & Furious 5

Per la scena in cui Dom e Brian, interpretati rispettivamente da Vin Diesel e Paul Walker, rubano la cassaforte dalla stazione di polizia, fu usata una vera cassaforte, vuota, ma comunque reale e molto pesante. Nel video Gill offre una descrizione dettagliata di cosa si nasconde dietro alla sequenza in cui Dom e Brian trascinano la cassaforte per le strade del Brasile.

Vin Diesel in una scena di Fast & Furious 5 (Fast Five)

La troupe creò anche due casseforti guidabili, una delle quali era stata realizzata saldandola ad un grande camion, al cui interno si trovava uno stuntman che doveva indossare un casco per alimentare l'ossigeno mentre utilizzava il ghiaccio secco per raffreddare l'interno del mezzo a causa delle alte temperature. La seconda cassaforte guidabile, utilizzata per la scena in cui la schiaccia una lunga fila di auto, fu realizzata utilizzando un vero autoarticolato.

La cosa più strabiliante di tutte è che non è stata utilizzata la computer grafica in nessuna scena di guida presente in Fast & Furious 5. Gli stuntmen hanno guidato i Dodge Chargers e i veicoli della polizia facendoli schiantare, distruggendoli ed eseguendo manovre al limite del possibile senza l'utilizzo della CGI.