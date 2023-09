Fast & Furious 11, il regista anticipa: 'Il Dante di Jason Momoa avrà un'evoluzione'

Uno dei motivi di maggior pregio di Fast X è stato sicuramente il villain Dante interpretato da Jason Momoa e adesso in una nuova intervista il regista Louis Leterrier ha anticipato che il personaggio subirà un'ulteriore evoluzione.

"Ci inventeremo qualcos'altro", ha anticipato Leterrier a proposito del Dante di Momoa nel prossimo sequel. "Non è mai due volte lo stesso con Jason. Dante si evolverà veramente. Esploreremo qualcosa che non abbiamo mai visto prima".

Leterrier ha poi elogiato il dualismo dell'interpretazione di Momoa in Fast X. "Era alimentato dalla vendetta. Avrebbe potuto recitare in modo cupo, arrabbiato. Ma è stato interessante giocare con il dualismo e la tensione all'interno del personaggio, dove nella stessa frase ride e sente il dolore di aver perso tutto. Solo un attore come Jason avrebbe potuto farlo".

Fast X ha visto il ritorno di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker e Scott Eastwood. Tra i nuovi membri del cast figurano anche Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Rita Moreno, Leo Abelo Perry e Brie Larson.

Nel prossimo capitolo torneranno anche Dwayne Johnson e Gal Gadot.