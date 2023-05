Fast X, il regista rivela quale star del film lo ha "terrorizzato" facendo personalmente i suoi stunt

Fast X è finalmente nelle sale, ma girare il film non è stato certo semplice, ed è proprio il regista, Louis Leterrier, a ricordare quando una delle star della pellicola lo ha terrorizzato facendo alcuni dei suoi stunt senza l'aiuto di controfigure.

Credete sia facile gestire un cast di stelle come quello di Fast X, tra Premi Oscar e idoli delle folle?

Beh, potreste dovervi ricredere, perché persino il regista di Now You See Me e Scontro fra Titani, Louis Leterrier, ha ammesso di aver avuto un momento di panico quando ha visto Charlize Theron fare i suoi stunt senza una controfigura.

Donne che spaccano!

"Uno degli obiettivi del film era quello di 'sciogliere' Charlize Theron e lasciarla prendere a calci nel didietro la gente. E francamente, era ciò che voleva la stessa Charlize" ha spiegato Leterrier a THR, parlando di come siano state più scene d'azione all'attrice rispetto al precedente capitolo.

Scene che hanno colto di sorpresa persino lui...

"Quando sono arrivato sul set Charlize era nel bel mezzo dell'azione, e io ero terrorizzato" ha ammesso "Ho realizzato diversi film d'azione, ma non avevo mai visto un attore girare da solo, senza l'aiuto di controfigure, una scena come quella. Oh Dio mio. Sono lettermente corso dal regista della seconda unità e gli ho chiesto 'Non stiamo facendo troppo? Non le stiamo chiedendo troppo?' e la sua risposta è stata 'No, lo ha voluto fare lei!'. [Charlize] voleva davvero fare lei stessa il più possibile, se non di più. Per cui le abbiamo dovuto dire di trattenersi perché, se fosse stato per lei, avrebbe fatto davvero tutto da sola!".

Cosa vi aspetta in Fast X

Come recita la sinossi ufficiale del film: "La fine della corsa ha inizio. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari. In Fast Five, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che però non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante".

Nel cast di Fast X, oltre a Charlize Theron anche Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Jason Statham Sung Kang John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Brie Larson, Jason Momoa, Daniela Melchior, Alan Ritchson e Rita Moreno.