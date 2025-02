Il trailer del film I Fantastici 4: Gli Inizi supera 200 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Il trailer di I Fantastici 4: Gli Inizi ha già raggiunto cifre record di visualizzazioni in sole 24 ore. Il video promozionale del prossimo film Marvel è stato infatti visto 202 milioni di volte grazie alla presenza su varie piattaforme nella giornata di martedì.

Le visualizzazioni del trailer

La cifra ha permesso al trailer di inserirsi alle spalle di Deadpool & Wolverine, arrivato a 365 milioni, e Spider-Man: No Way Home, che ha registrato 355 milioni di visualizzazioni, nella classifica dei migliori risultati ottenuti in 24 ore da un film targato Marvel.

I 202 milioni di visualizzazioni registrati da I Fantastici 4: Gli Inizi è tuttavia il risultato migliore ottenuto dal trailer di uno dei titoli del MCU che non è un sequel.

Il sito di Deadline ha spiegato che tra le piattaforme è stata presa in considerazione anche TikTok, scelta che non è stata condivisa da molti studios. Su YouTube il video è comunque il numero 1 nella classifica dei contenuti in tendenza e ha il miglior risultato mai ottenuto nel livestream del canale della Marvel.

Sui social, come X, gli hashtag legati al film, come Fantastic Four e Galactus, sono diventati inoltre virali.

Cosa racconterà il nuovo film del MCU

L'atteso film arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di luglio e i protagonisti della storia sono Ben Grimm che è stato affidato a Ebon Moss-Bachrach, Reed Richards interpretato da Pedro Pascal, Sue Storm che ha il volto di Vanessa Kirby, e Johnny Storm, ruolo affidato a Joseph Quinn. I protagonisti si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.

Nel cast spazio inoltre a Julia Garner che è Silver Surfer, Ralph Inecon nei panni del malvagio Galactus, e John Malkovich e Paul Walter Hauser in ruoli ancora avvolti dal mistero.

La storia si svolge negli anni '60 e mostrerà l'origine dei supereroi, alle prese con il loro nuovo ruolo nella società e il legame esistente tra loro, il tutto mentre devono difendere la Terra da Galactus e Silver Surfer. Il piano del villain, che spera di poter divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti, non è però l'unico problema e la situazione inizia improvvisamente a diventare davvero personale.

Alla regia del film c'è Matt Shakman, già collaboratore della Marvel in occasione della serie WandaVision.