I Fantastici 4: Gli Inizi, breve guida al robot HERBIE, il Jar Jar Binks del Marvel Universe

A far compagnia ai quattro membri della Prima Famiglia Marvel, nel trailer de I Fantastici 4: Gli Inizi, lanciato nei giorni scorsi, c'è anche il simpatico robot Herbie, "amico" del team di astronauti simpaticamente paragonato a Jar Jar Binks per via della sua natura eccentrica.

HERBIE, acronimo che sta per 'Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics', comparse solo brevemente nel trailer mentre è intento a cucinare il sugo insieme a La Cosa nella residenza del team presso il Baxter Building. Ma la presenza di HERBIE è stata confermata fin dagli albori del reboot, visto che il personaggio, nei fumetti, è un membro a pieno titolo del quartetto di supereroi.

Da dove arriva HERBIE

I membri del cast della Prima Famiglia Marvel

La prima apparizione di HERBIE nei fumetti risale al 1978, come parte della seconda serie animata dedicata al team, The New Fantastic Four, sviluppata da DePatie-Freleng Enterprises dopo la rottura dell'accordo tra NBC e Hanna-Barbera, che in origine avrebbe dovuto produrre un seguito della serie del 1967. Come scrive Gizmodo, HERBIE era solo un altro dei problemi che The New Fantastic Four ha dovuto affrontare nelle prime fasi dello sviluppo: all'epoca, Marvel e Universal avevano concesso in licenza una serie di personaggi dei fumetti per potenziali adattamenti televisivi e cinematografici live-action, inclusa la Torcia Umana. Impossibile utilizzare Johnny Storm nella serie animata a causa dei diritti, ed ecco che Stan Lee propose l'ingresso di quarto membro sostitutivo della squadra, un compagno robot in stile R2-D2.

Lo studio si rivolse al co-creatore dei Fantastici Quattro Jack Kirby per gestire il design del personaggio, originariamente chiamato "ZZ-123", prima che gli fosse dato il suo bizzarro acronimo, in quello che sarebbe stato l'ultimo lavoro di Kirby con la Marvel prima di lasciare l'editore. Nonostante fosse il "nuovo membro" del team titolare, il ruolo di HERBIE nella serie animata è stato piuttosto ridotto. In una serie che all'epoca era già fortemente vincolata dalle regole degli standard di trasmissione, HERBIE non era un eroe, ma aveva un ruolo comico di secondo piano. A differenza di quanto anticipato nel trailer de I Fantastici 4: Gli Inizi, poteva comunicare in inglese ed era doppiato dalla leggenda dei cartoni animati Frank Welker.

HERBIE nei fumetti

I Fantastici 4 in Marvel Rivals

Per via dello scarso successo, The New Fantastic Four non venne rinnovata per una seconda stagipne, ma HERBIE entrò ufficialmente a far parte dei fumetti in Fantastic Four #209, di Marv Wolfman e John Byrne, come parte di un arco narrativo in cui la squadra collabora con i Nuovi Campioni per fermare l'ascesa della Sfinge attaccando Galactus stesso. Nei fumetti, Reed sviluppa frettolosamente un compagno robot per la squadra utilizzando la tecnologia Xandariana per fornire accesso remoto ai sistemi informatici del Baxter Building mentre cercavano Galactus nello spazio.

Ma l'aspetto curioso dell'origine di HERBIE non è la sua provenienza televisiva, è che Wolfman ha mantenuto quell'origine per i fumetti. Nella storia, Reed spiega che il progetto del suo robot costruito in tutta fretta proveniva da un altro progetto su cui aveva trascorso mesi lavorando con uno studio di animazione per una serie di cartoni animati proprio sui Fantastici Quattro. Come nella realtà, anche nei fumetti avevano bisogno di un sostituto per Johnny, che si trovava "fuori città" quando la squadra firmò i contratti per la serie.

Locandina di The Fantastic Four: First Steps

Il team usa HERBIE per calcolare il percorso per cercare di rintracciare Galactus, ma quel che Redd Non sa è che la sua nuova creazione nasconde un oscuro segreto dal momento in cui gli è stato presentato. In Fantastic Four #217 viene rivelato che HERBIE è un traditore involontario, essendo stato segretamente preso in consegna dal robot vivente Dr. Sun. Sun era stato nascosto nei sistemi informatici di Xandar e aveva utilizzato lo sviluppo di HERBIE da parte di Reed per trasferire la sua coscienza e potenzialmente tentare di sfruttare il potere della Sfinge per se stesso. Dopo aver liberato Blastaar dalla Zona Negativa per cercare di assassinare la squadra, Sun/HERBIE si rivela utilizzando i sistemi di sicurezza del Baxter Building per imprigionare Sue e Johnny, mentre utilizza le armi incorporati in HERBIE per neutralizzare Reed e Ben. Sebbene Sun si trasferisca fuori dal corpo di HERBIE per cercare di impossessarsi completamente dei sistemi informatici del Baxter Building, HERBIE decide di sacrificarsi una volta liberato dal controllo di Sun, sparandosi nel sistema informatico mentre Sun era ancora intrappolato al suo interno, distruggendo se stesso e Sun nel processo.

Un paio di anni dopo, Reed ricostruisce HERBIE affinché agisca come custode del figlio suo e di Sue, Franklin, osservando lo sviluppo dei poteri nascenti del bambino. Ma una fluttuazione nelle capacità di Franklin distrugge prontamente il robot ricreato. Di tanto in tanto il personaggio riapparirà nei fumetti, ma mai più con un ruolo centrale, almeno fino a oggi.

I Fantastici 4: Gli Inizi uscirà nei cinema italiani il 23 luglio.