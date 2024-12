The Fantastic Four, Pedro Pascal mostra un personaggio misterioso sul set: i fan pensano che sia...

La star di The Fantastic Four, Pedro Pascal, condivide una foto oscurata di un misterioso membro del cast poco prima della fine delle riprese: chi sarà questo nuovo personaggio apparso sul set?

Le riprese principali di The Fantastic Four, l'attesissimo reboot della Prima Famiglia Marvel, si sono ufficialmente concluse. Per celebrare l'occasione, Pedro Pascal, che interpreta Reed Richards/Mr. Fantastic, ha condiviso una curiosa immagine della festa di chiusura, scatenando immediatamente una marea di teorie tra i fan per via dell'apparizione di un personaggio misterioso: di chi si tratta?

Un volto nascosto sul set di The Fantastic Four

Nella foto pubblicata da Pascal sui social media, accanto a lui appare una figura enigmatica con il volto coperto da un'emoji.

A peggiorare il tutto, un video trapelato dal set mostra un individuo che si muove velocemente davanti alla telecamera con una coperta sopra la testa, alimentando le voci su un possibile cameo a sorpresa. I fan più accaniti sospettano che si tratti di Robert Downey Jr., che potrebbe fare una breve apparizione come il nuovo Dottor Destino, preparando il terreno per il suo ruolo principale in Avengers: Doomsday. Tuttavia, un dettaglio nella foto - l'uomo misterioso sembra bere una Peroni - fa sorgere dubbi, dato che Downey Jr. è noto per essere sobrio da anni.

Oltre a Pascal, il cast principale include: Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana, Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/La Cosa. Confermato anche l'arrivo di Julia Garner nei panni di Shala-Bal/Silver Surfer, e Ralph Ineson come Galactus, il temibile Eater of Worlds. Tra le sorprese, si vocifera la presenza di Natasha Lyonne (possibilmente come HERBIE o Alicia Masters) e John Malkovich nel ruolo del villain Ivan Kragoff/Red Ghost.

The Fantastic Four: First Steps, ecco i fumetti che hanno ispirato il reboot

Secondo il produttore Kevin Feige, Fantastic Four: First Steps sarà ambientato in un universo alternativo, ma il team troverà il modo di unirsi al multiverso principale dell'MCU entro il finale del film. I fan sono anche in attesa del primo trailer ufficiale, dopo che alcune immagini sono trapelate durante eventi esclusivi come il SDCC e il D23.

Diretto da Matt Shakman, il film promette di riportare i Fantastici Quattro al centro dell'universo Marvel con un mix di avventura, emozioni e sorprese narrative. Fantastic Four: First Steps arriverà nei cinema il 25 luglio 2025, e i fan non vedono l'ora di scoprire chi si cela davvero dietro quel volto nascosto.