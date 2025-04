La sorella di Pedro Pascal: "continuano a chiedermi se sia davvero così gentile, vi racconto io mio fratello"

Lux Pascal, attrice e sorella minore di Pedro Pascal, racconta il suo legame profondo con il fratello. Dal red carpet dei Platino Awards, Lux parla del fratello com'è veramente, riflettendo intanto sul clima politico difficile per la comunità trans e anticipa i suoi primi progetti negli Stati Uniti.

Sotto il segno dell'autenticità: Lux Pascal celebra il fratello Pedro

Sul tappeto rosso dei Platino Awards a Madrid, Lux Pascal, attrice cilena e sorella minore di Pedro Pascal, si lascia travolgere dall'orgoglio per il fratello che sta conquistando Hollywood. In un'intervista a The Hollywood Reporter, Lux non si limita a parole di circostanza: "Sono incredibilmente orgogliosa", confessa, aggiungendo con un sorriso che, per lei, Pedro è sempre stato una superstar. Quando le chiedono se sia davvero gentile come sembra, risponde senza esitazioni: "Sì!". Non è solo il successo planetario a colpirla, ma la capacità di Pedro Pascal di mostrarsi senza filtri: "Ciò che lo rende straordinario è che porta tutta la sua umanità in superficie, senza nascondere nulla. È una lezione che ho imparato da lui: non c'è motivo di nascondere chi sono". Un messaggio potente, soprattutto in tempi in cui la vulnerabilità viene spesso soffocata.

Pedro Pascal nello spot Apple

Mentre negli Stati Uniti si infiamma il dibattito sui diritti delle persone trans, Lux - che ha fatto coming out nel 2021 - affronta la situazione con realismo e una punta di speranza: "Forse non è l'idea migliore, ma mi sto concentrando sul lavoro. Spero che la tempesta passi". In un momento di grande turbolenza politica, Lux difende la necessità di empatia e immagina un futuro meno ostile: "Abbiamo appena superato una pandemia. Possiamo prenderci un attimo per mostrare un po' di gentilezza?".

Nonostante le difficoltà, il suo sguardo rimane rivolto al futuro: ha due progetti americani in cantiere - ancora top secret - che segneranno il suo debutto ufficiale negli Stati Uniti. Lux cammina verso nuovi orizzonti, con l'umanità come bussola e il coraggio come compagno di viaggio.