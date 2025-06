Avengers: Doomsday, siamo sicuri che il Dottor Destino provenga dalla stessa realtà dei Fantastici 4?

I Fantastici 4: Gli Inizi è ambientato in una realtà parallela a quella del MCU che abbiamo visto finora e presenterà una versione della Prima Famiglia Marvel in una New York retro-futuristica ispirata allo stile degli anni '60.

La squadra sarà in prima linea in Avengers: Doomsday e si prevede che diventeranno parte integrante del nuovo Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Secret Wars. Non sappiamo esattamente come sarà il MCU dopo quel film, ma secondo Alex Perez di The Cosmic Circus l'estetica degli anni '60 sarà una "situazione unica" che non avrà quindi seguito.

L'insider ha affermato di aver sentito "grandi cose" su I Fantastici 4: Gli Inizi, e anche se questo è un buon segno, i fan sono certamente ansiosi di sapere come questi eroi si inseriranno nel più ampio MCU.

Il Dottor Destino di Robert Downey Jr. non conosce i Fantastici 4?

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Per cominciare, c'è il Dottor Destino. È prima di tutto un cattivo dei Fantastici Quattro che ha un legame storico con la squadra e, più in particolare, con Reed Richards. Tuttavia, sembra che lui, Sue, Ben e Johnny incontreranno Victor Von Doom per la prima volta solamente in Avengers: Doomsday.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

"Non sono sicuro che provenga dal loro universo", ha affermato Perez, "soprattutto perché non abbiamo un singolo dettaglio che dimostri che loro sanno chi è Victor Von Doom nel loro universo [durante gli eventi de I Fantastici 4: Gli Inizi]". Sarebbe logico che Destino non provenga dalla stessa realtà dei Fantastici Quattro, soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto e i suoi piani per il Multiverso (se quello che abbiamo sentito è accurato, la casa del cattivo è già stata distrutta).

Tuttavia, il fatto che Avengers: Doomsday sarà il film in cui Mister Fantastic e il Dottor Destino si incroceranno per la prima volta è un po' deludente. I Marvel Studios avrebbero potuto fare un altro film con la squadra per rivelare Destino prima che diventasse il protagonista del finale in due parti della Saga del Multiverso, ma di certo l'accantonamento dei piani per Kang il Conquistatore, dopo la vicenda di Jonathan Majors, ha ostacolato questa grande narrazione.