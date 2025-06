Robert Downey Jr: "Pedro Pascal riaccende la mia fede nell'industria del cinema"

Pedro Pascal è stato elogiato da molti dei suoi colleghi hollywoodiani nel corso di un nuovo articolo di Vanity Fair, in particolare da Robert Downey Jr. Le due star si affronteranno nel prossimo film Marvel Avengers: Doomsday, le cui riprese si stanno attualmente svolgendo presso i Pinewood Studios nel Regno Unito.

I due attori hanno stretto molto sul set di Doomsday, con Downey che ha ospitato direttamente a casa sua "giornate di lavoro" per il cast, presumibilmente per lavorare alle scene. Pascal non ha voluto rivelare cosa succede esattamente in queste giornate, rispondendo alla domanda solo con la seguente osservazione: "Ottima domanda".

Downey interpreterà il villain Dottor Destino nel nuovo film sugli Avengers, una svolta opposta rispetto al suo precedente ruolo di eroe nei panni di Iron Man. Pascal riprenderà il personaggio di Reed Richards dei Fantastici Quattro, che debutterà nel MCU con l'arrivo al cinema de I Fantastici 4: Gli Inizi, previsto per il 23 luglio prossimo.

Pedro Pascal merita il successo che sta avendo

Pedro Pascal nei panni di Reed Richards ne I Fantastici 4: Gli Inizi

"La lenta traiettoria di Pascal che lo ha portato a diventare un nome noto e che sta vivendo un momento di grande successo, riafferma la mia fiducia nel nostro settore", ha dichiarato Downey Jr. a Vanity Fair parlando del suo co-protagonista e amico.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Pascal ha ricambiato il favore dicendo di Downey: "È così immediatamente generoso e invitante che senti che puoi avere paura, puoi essere affamato, puoi essere ambivalente". Pascal ha aggiunto di essere ben consapevole del "malcontento intorno al mio casting" per il ruolo di Reed Richards, con persone che si sono lamentate: "Hanno scritto: 'È troppo vecchio'. 'Non è adatto'. 'Ha bisogno di radersi'". In questi momenti difficili si è rivolto a Downey Jr., che è rimasto fedele al suo ruolo nella Marvel.

"Non sfoggia nessuna armatura, quindi si mostra subito a te, e ti fidi immediatamente di quella persona perché ti sta rivelando se stesso in un modo davvero coraggioso", ha aggiunto Vanessa Kirby parlando di Pascal. L'attrice interpreta Sue Storm/la Donna Invisibile nel prossimo film Marvel Studios.