Fantastic Four: svelato il titolo di lavorazione del reboot Marvel Studios

In attesa di avere informazioni ufficiali sul cast, ecco che spunta in rete il titolo di lavorazione del film incentrato sui Fantastici 4.

Mentre regna ancora un alone di misterio attorno al casting di Fantastic Four, reboot Marvel Studios incentrato sul celebre quartetto dei fumetti, ecco che spunta il rete il titolo di lavorazione del film. Come riportato da The Cosmic Circus, infatti, gli addetti ai lavori hanno usato il nome "Blue Moon".

Spesso i titoli di lavorazione sono dei semplici "inside jokes" per non far trapelare nulla della trama, altre volte si collegano in maniera diretta. In questo caso, infatti, sembrerebbe essere un easter egg legato ai fumetti: la Blue Moon era un ambiente artificiale simile alla Terra nel cratere Luther.

Fu esplorata per la prima volta dai Fantastici Quattro, che scoprirono come l'area contenesse le rovine di una città aliena e la Cittadella di Uatu l'Osservatore.

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Adam Driver sarà Reed Richards?

Il più quotato per vestire i panni di Reed Richards aka Mr. Fantastic, pilastro del quartetto magico, sembrerebbe essere Adam Driver. Sempre parlando di indiscrezioni, sembra che l'unica attrice ad aver chiuso il suo ruolo nel nuovo film Marvel prima dello sciopero sia stata Vanessa Kirby, scelta per vestire i panni di Sue Storm aka la Donna Invisibile.

La precedente versione della sceneggiatura di Fantastic Four era stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. Il film arriverà nelle sale nel 2025 e sarà parte integrante del futuro dell'MCU.