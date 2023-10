Fantastic Four, parla il regista: 'Il cast è stato scelto, il film sarà diverso da tutto ciò che avete visto'

Matt Shakman, regista scelto per il reboot Marvel Studios dei Fantastici 4, ha svelato nuovi dettagli sul film, spiegando che ci saranno nuovi annunci in arrivo dopo la risoluzione dello sciopero.

Negli ultimi mesi sono circolati diversi rumor attorno al possibile cast di Fantastic Four, reboot Marvel Studios incentrato su alcuni degli eroi più celebri dei fumetti. Lo sciopero SAG-AFTRA ha messo in pausa il tutto, ma il regista Matt Shakman ha voluto fornire ai fan nuovi aggiornamenti sul film e sul casting.

"Per me è davvero un sogno poter lavorare a questo progetto, adoro questi personaggi sin da quando ero ragazzino. Si tratta di un mondo incredibile in cui poter immergersi. La sceneggiatura è grandiosa, i personaggi sono molto brillanti e io sono davvero entusiasta" ha dichiarato ai microfoni di Collider. "Come si fa a trasporre queste abilità nel live-action in modo dinamico? Perché alcune cose che funzionano benissimo nei fumetti di John Byrne e Jack Kirby diventano difficili quando le si filma. Ma posso assicurarvi che il film sarà un qualcosa di mai visto prima fino ad ora, soprattutto per gli standard Marvel".

In merito al casting Matt ha fatto intendere che un annuncio arriverà dopo lo sciopero: "Tengo le dita incrociate, spero che possano trovare nel breve tempo possibile un accordo. Sicuramente ci sarà un annuncio sul casting, ma non posso dire molto. So che in rete stanno tutti fremendo dall'idea di conoscere il cast. Al momento non posso ancora farlo".

La precedente versione della sceneggiatura di Fantastic Four era stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. Il film arriverà nelle sale nel 2025 e sarà parte integrante del futuro dell'MCU.