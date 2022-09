Fantastic Four: i Marvel Studios hanno trovato gli sceneggiatori

Dopo il recente annuncio dell'ingaggio del regista, l'attesissimo film Fantastic Four dei Marvel Studios ha ora trovato i suoi sceneggiatori. Deadline annuncia che a occuparsi della scrittura del cinecomic saranno Jeff Kaplan e Ian Springer.

Fantastic Four: il logo del film Marvel

Entrambi gli sceneggiatori sono stati coinvolti nello sviluppo del film Fantastic Four da diverso tempo e stanno lavorando al fianco del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per delineare dove il film si inserirà insieme agli altri progetti del Marvel Cinematic Universe. Adesso il trio composto da Kaplan, Springer e dal regista Matt Shakman si impegnerà ad allineare le proprie visioni prima che venga scritta una sceneggiatura.

Il duo di sceneggiatori non ha una lunga esperienza. Tra le loro prossime uscite si segnalano la commedia Disaster Wedding e K-Pop: Lost in America, in pre-produzione al momento. In precedenza, la coppia ha scritto il film del 2014 The Last of the Great Romantics, così come il film del 2013 Bert e Arnie's Guide to Friendship.

Marvel conferma Matt Shakman alla regia di Fantastic Four e presenta i suoi film al D23

Il casting ufficiale per Fantastic Four non è stato ancora annunciato, ma di recente John Krasinski ha recentemente fatto il suo debutto come variante di Reed Richards/Mr. Fantastico in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Non è ancora chiaro se anche Krasinski riprenderà il ruolo nel nuovo adattamento de I fantastici 4, che dovrebbe uscire nel 2024.