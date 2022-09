Marvel conferma Matt Shakman alla regia di Fantastic Four e presenta i suoi film al D23

Al D23 Expo 2022 i Marvel Studios hanno aggiornato i fan sui prossimi film del MCU, confermando inoltre che sarà Matt Shakman il regista di Fantastic Four.

All'evento sono stati presentati anche nuovi video dei prossimi lungometraggi tratti dai fumetti, purtroppo non ancora apparsi online.

Ryan Coogler, il regista di Black Panther: Wakanda Forever, ha condiviso una scena e alcuni momenti salienti del sequel di Black Panther del 2018. Per la gioia del pubblico, al D23 hanno partecipato i membri del cast Angela Bassett (Regina Ramonda), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M'Baku) e Tenoch Huerta (Namor). Nel nuovo film, gli abitanti di Wakanda lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Gli eroi devono riunirsi per forgiare un nuovo percorso per il regno. Interpretato anche da Lupita Nyong'o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo), Dominique Thorne (Riri Williams), Michaela Coel (Aneka), Mabel Cadena (Namora), Alex Livinalli (Attuma) e Martin Freeman (Everett Ross), Black Panther: Wakanda Forever è prodotto da Feige e Nate Moore e arriverà il 9 novembre nelle sale italiane.

Nel video presentato al D23, la Regina Ramonda è a un'udienza perché Wakanda viene accusato di non condividere il Vibranio. Dei militari cercano di entrare in un'area protetta, ma la Dora Milage li ferma, portando poi i prigionieri all'udienza. Il filmato dà spazio anche a delle scene ambientate a Namor.

Feige ha poi dato il via alla Fase 5 del MCU insieme ai protagonisti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania: Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/The Wasp) e Jonathan Majors (Kang). Il pubblico ha potuto dare uno sguardo esclusivo al film che vede protagonisti i Super Eroi Scott Lang e Hope Van Dyne, che si uniscono ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), per esplorare il Regno Quantico, interagendo con nuove strane creature e intraprendendo un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Il sequel è in arrivo nelle sale italiane il 15 febbraio 2023. Feige ha inoltre sottolineato che la nuova avventura di Ant-Man "inizierà una linea diretta" che condurrà ad Avengers: The Kang Destiny.

Nel video presentato all'evento riappare Jimmy Woo, interpretato da Randall Park, viene mostrato brevemente il personaggio di Bill Murray che ha un legame con il passato di Janet, oltre a mostrare l'esplosione che porta il team nel Regno Quantico e Kang, il villain affidato a Jonathan Majors.

10 cose che (forse) non sapete sul Marvel Cinematic Universe

Feige ha quindi confermato ufficialmente che Matt Shakman, che ha diretto tutti gli episodi di WandaVision del 2021, sarà il regista di Fantastic Four, che arriverà nelle sale italiane nel 2024.

Per ora non è stato annunciato il cast del film, considerando che Matt è stato ufficialmente assunto un paio di settimane fa e non ha potuto ancora prendere delle decisioni riguardanti gli attori da coinvolgere.

Il viaggio di Sam Wilson nei panni di Captain America proseguirà con un nuovo film che arriverà nelle sale nel 2024. Il regista di Captain America: New World Order, Julius Onah, ha introdotto la star di di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Danny Ramirez (Joaquin Torres) e Carl Lumbly (Isaiah Bradley). A loro si aggiungono i nuovi membri del cast Tim Blake Nelson (The Leader), presente oggi al D23 Expo, e Shira Haas (Sabra). Captain America: New World Order arriverà nelle sale italiane nel 2024.

Feige ha concluso la presentazione di Marvel Studios con The Marvels, ripercorrendo momenti chiave del MCU prima di dare il benvenuto sul palco alla regista Nia DaCosta e ai membri del cast Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel). I fan hanno potuto dare uno sguardo speciale alle scene del nuovo film, che arriverà nelle sale italiane nel 2023.

Il video del film con Brie Larson mostrava Monica che comunicava con Fury nello spazio e poi si passava a Kamala, mostrando Carol nella stanza della ragazza e la sua famiglia. Monica si univa poi a Carol nella ricerca della teenager che sembra sia invece nello spazio con Goose. La giovane diceva poi "Siamo un team", ma Monica e Carol dicevano di no.