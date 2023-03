Fantastic Four, i Marvel Studios avrebbero in mente una certa attrice come "prototipo" per la Donna Invisibile

Secondo una recente indiscrezione, i Marvel Studios avrebbero in mente un'attrice ben precisa come ideale per Susan Storm a.k.a. la Donna Invisibile in Fantastic Four.

L'argomento dei casting di Fantastic Four è ormai all'ordine del giorno per il web e per i fan, che non vedono l'ora di scoprire chi darà il volto ai membri della prima famiglia di supereroi Marvel. E secondo le ultime indiscrezioni, ai Marvel Studios avrebbero in mente un'attrice in particolare per il ruolo di Susan Storm alias la Donna Invisibile, o meglio, sembrerebbero aver preso lei come "prototipo" su cui basarsi nella ricerca. Di chi stiamo parlando? Di Dakota Johnson.

A quanto pare, secondo quanto sostenuto dal noto insider Jeff Snider, la protagonista di Madame Web Dakota Johnson sarebbe l'ideale a cui aspirano i Marvel Studios nel casting per il ruolo in Fantastic Four.

Durante il podcast The Hot Mic,come segnala CBR, Snider avrebbe dichiarato che stanno cercando qualcuno di aspetto simile all'attrice: "Dobbiamo pensare a un range d'età che va dai 30 ai 35anni, e da quel che mi è parso di capire, Dakota Johnson è il prototipo".

Ovviamente si tratta di un'indiscrezione non confermata da fonti ufficiali, ed è da vedere se sarà davvero così. Dopotutto, pare difficile un doppio casting Marvel per Johnson, e anche se si tratta di cercare attrici dall'aspetto simile, non sarà mai realmente quello il fattore decisivo, per quanto peso potrebbe avere nella scelta.

Fantastic Four, Kevin Feige: "Rappresenterà uno dei pilastri del MCU"

I Marvel Studios, comunque, finora hanno dimostrato di sbagliare molto raramente in fatto di casting, per cui non resta che attendere per scoprire chi saranno i prescelti.

L'uscita nelle sale di Fantastic Four è attualmente programmata per febbraio 2025.