Fantastic Four: Jake Gyllenhaal è la prima scelta di Marvel per il ruolo di Reed Richards?

Ora che lo sciopero della SAG-AFTRA è stato risolto, i fan attendono con ansia gli annunci di casting per alcuni grandi film tratti da fumetti, e il reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios è proprio in cima alla lista.

Secondo l'insider Daniel Richtman, Jake Gyllenhaal sarebbe ora la prima scelta della Marvel per interpretare Reed Richards. In precedenza, si era spesso fatto il nome di Adam Driver per il ruolo, ma pare che i Marvel Studios siano andati oltre.

Secondo gli ultimi sviluppi, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) sarebbe ormai quasi certa come interprete di Sue Storm, mentre Joseph Quinn, la cui popolarità è esplosa grazie all'ultima stagione di Stranger Things, sarebbe vicino a firmare per interpretare suo fratello Johnny; Ebon Moss-Bachrach, interprete di The Bear e The Punisher di Netflix, sarebbe ancora in lizza per il ruolo di Ben Grimm, alias La Cosa.

Quella di Gyllenhaal è un'indiscrezione abbastanza insolita, in quanto l'attore è già apparso nel MCU nei panni di Quentin Beck/Mysterio in Spider-Man: Far From Home.

Ricordiamo che il reboot di Fantastic Four sarà diretto da Matt Shakman - dopo l'abbandono di Jon Watts - e scritto da Jeff Kaplan and Ian Springer