Fantastici Quattro: un rumor sul futuro del Dottor Destino ha deluso i fan

Nell'ultima settimana molte persone sono intervenute sui social media per parlare del reboot di Fantastici Quattro dei Marvel Studios, che uscirà a febbraio 2025. Un insider ha rivelato che il debutto nell'MCU del Dottor Destino potrebbe non verificarsi molto presto: inutile dire che i fan del personaggio siano rimasti profondamente delusi da questa presunta decisione dello studio.

Il celebre scooper Jeff Sneider, durante il suo podcast chiamato The Hot Mic, avrebbe dichiarato: "Mi è stato detto che il Dottor Destino non sarà il cattivo di Fantastici Quattro, sono quasi certo del fatto che il dottor Destino sarà introdotto fondamentalmente in una breve scena a metà film o addirittura dopo i titoli di coda dei Fantastici Quattro".

Sneider non ha detto nient'altro a proposito del Dottor Destino, ma se fosse effettivamente assente dal film questo farebbe pensare ad altri possibili piani per il personaggio, soprattutto in vista dei due film crossover Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Altri scooper noti e affidabili come Lizzie Hill sono d'accordo con Sneider e pensandoci bene, con tutta probabilità questo è sempre stato il piano dello studio cinematografico.

A sostegno di questa tesi, la scorsa settimana lo stesso Sneider aveva affermato che Adam Driver sarebbe potuto essere il cattivo del reboot di Fantastici Quattro: l'attore, secondo l'insider, avrebbe incontrato i dirigenti dei Marvel Studios per discutere di un eventuale ruolo nella pellicola.