Lo sciopero degli attori si conclude dopo 117 giorni, raggiunto l'accordo tra sindacato e studios

Lo sciopero più lungo nella storia del sindacato SAG-AFTRA giunge al termine dopo 117 giorni. Come riporta Variety, il comitato negoziale della Screen Actors Guild ha approvato all'unanimità un accordo provvisorio per porre fine allo sciopero. Il suddetto accordo sarà sottoposto domani all'approvazione del consiglio nazionale della SAG-AFTRA.

Il sindacato SAG-AFTRA ha annunciato lo sciopero contro l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi (AMPTP) - che rappresenta i principali studi cinematografici e streamer di Hollywood - il 14 luglio. Il sindacato degli attori ha cercato di migliorare i residui dai contenuti in streaming, una maggiore regolamentazione delle audizioni self-tape, e misure di salvaguardia contro l'uso dell'intelligenza artificiale.

La presidente del sindacato attori Fran Drescher ha definito l'accordo "storico" e gli studios hanno affermato che l'accordo "rappresenta un nuovo paradigma" per Hollywood, la TV e gli attori.

"Ce l'abbiamo fatta! L'affare da oltre un miliardo di dollari! 3 anni l'ultimo contratto! Ovunque si apre una nuova strada!" ha scritto Fran Drescher su Instagram poche ore fa.

Uno sciopero storico

Dal 14 luglio al 27 settembre, SAG-AFTRA ha scioperato insieme alla Writers Guild of America (WGA), che era in scioopero dal 2 maggio e ha raggiunto un accordo dopo 148 giorni. Questa doppia agitazione sindacale è stata la prima dal 1960. Lo sciopero ha bloccato la produzione in tutto il settore per quasi quattro mesi, sollevando interrogativi esistenziali sul futuro del settore dell'intrattenimento.

Più recentemente, la WGA ha scioperato dalla fine del 2007 all'inizio del 2008. Prima del 2023, tuttavia, il SAG-AFTRA (allora semplicemente noto come SAG) non scioperava dal 1980. Quello specifico sciopero durò poco meno di 100 giorni.