Fabrizio Corona: "Ho una malattia, una roba brutta, ma la mia battaglia continua"

Fabrizio Corona è stato ospite di Radio Marte, storica emittente radiofonica partenopea. L'ex fotografo è recentemente tornato al centro dell'attenzione mediatica per le sue dichiarazioni su Alfonso Signorini e sul modo in cui, secondo lui, il conduttore del Grande Fratello VIP recluterebbe i concorrenti dei suoi programmi. Nel corso dell'intervista, Corona ha confessato di combattere con una malattia da cui non guarisce, e che questo lo spinge a lavorare ancora più intensamente.

Fabrizio Corona parla della sua malattia

"Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla", ha raccontato Corona a Radio Marte, dopo che alcuni giorni fa aveva condiviso su X una foto dall'ospedale con la didascalia: "Non mi state fermando. Mi state ricreando".

Fabrizio Corona ha spiegato quanto la sua condizione influisca sulla vita quotidiana e sul lavoro: "Per me è uno sforzo. I medici dicono 'ti devi fermare 10 giorni', un amico con cui lavoro mi dice 'i grandi campioni si fermano e ripartono', ma io non ho il tempo, soprattutto ora. In questo momento ogni giorno vale oro".

"Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita, ogni giorno ha un valore, non posso permettermi di stare 4 giorni a letto". L'ex fotografo ha ammesso che la malattia, pur debilitante, lo spinge a intensificare il proprio lavoro e a portare avanti i progetti a cui tiene.

Quando sarà pubblicata la nuova puntata di Falsissimo e le prossime inchieste del podcast

All'inizio della settimana, Corona è stato ospite del programma Peppy Night di Peppe Iodice, trasmesso dal Teatro Troisi di Napoli e in onda su Canale 21. Qui ha annunciato che il 2 marzo andrà in onda una nuova puntata del podcast Falsissimo, incentrata su Mediaset e sui suoi principali protagonisti: dai vertici come Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi, ai volti televisivi come Gerry Scotti, Maria De Filippi, Samira Lui e Ilary Blasi. Corona ha anticipato che le prossime puntate del podcast coinvolgeranno anche i calciatori che militano nel campionato italiano, ampliando così i temi trattati oltre il mondo della televisione.

Il Sistema signorini raccontato dall'ex fotografo

Negli ultimi mesi, Fabrizio Corona è tornato prepotentemente al centro della scena mediatica dopo che, nel suo podcast, ha accusato Alfonso Signorini di barattare la partecipazione al Grande Fratello VIP con la richiesta di favori sessuali ad alcuni aspiranti concorrenti. Poco dopo, Antonino Medugno, ex concorrente del reality, ha denunciato il conduttore Mediaset per violenza sessuale ed estorsione.