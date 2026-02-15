Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini

Corona ha annunciato la nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo: la sfida a Mediaset e Alfonso Signorini continua tra accuse pesanti, blocchi social e attesa per contenuti definiti scioccanti.

Negli ultimi mesi lo scontro tra Fabrizio Corona e Mediaset si è trasformato in una vera e propria battaglia legale e mediatica. L'ex re dei paparazzi ha recentemente annunciato che una nuova puntata del suo format online Falsissimo uscirà il 2 marzo alle ore 21, definendola terrificante e lasciando intendere che sarà dedicata proprio allo scontro con Mediaset e a figure come Alfonso Signorini.

Tutto è iniziato con le puntate precedenti di Falsissimo, in cui Corona aveva lanciato accuse e retroscena sul mondo dello spettacolo, coinvolgendo personaggi legati all'orbita del Biscione, come Alfonso Signorini. La situazione è precipitata quando Mediaset ha deciso di intervenire per vie legali, chiedendo un maxi risarcimento di 160 milioni di euro - e ottenendo il blocco di diversi contenuti e canali riconducibili a Corona.

Fabrizio Corona annuncia la nuova puntata di Falsissimo: data e anticipazioni

Nonostante i provvedimenti, Corona non ha mai abbassato i toni. Nelle scorse ore è tornato a farsi vedere in pubblico con un'apparizione in discoteca, dove davanti a centinaia di ragazzi ha rilanciato la sfida. Non è ancora chiaro dove verrà pubblicata la nuova puntata, visto che molti dei suoi profili social risultano bloccati: al momento l'unico canale rimasto attivo è il suo account su X, che potrebbe diventare il mezzo principale per diffondere il nuovo contenuto e continuare la battaglia mediatica.

"Allora ragazzi, due cose. Uno: il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo, sarà una puntata terrificante. Non è che adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato, abbiamo 'paurina'. La puntata la facciamo su Signorini e Mediaset. A questo giro però rigiro le carte".

Scontro tra Corona e Mediaset: tutto quello che c'è da sapere

La vicenda che vede contrapposti Corona, Signorini e Mediaset è diventata uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi mesi, tra accuse pesanti, denunce e provvedimenti giudiziari.

Le accuse di Corona contro Signorini e il presunto "sistema"

Attraverso il format digitale Falsissimo, Corona ha lanciato accuse molto gravi contro il conduttore del reality Grande Fratello. Secondo l'ex fotografo, esisterebbe un presunto sistema legato alla selezione dei concorrenti del programma.

Le accuse: Corona sostiene che Signorini avrebbe usato la propria influenza promettendo visibilità televisiva o spazio sulla rivista Chi in cambio di favori personali.

Corona sostiene che Signorini avrebbe usato la propria influenza promettendo visibilità televisiva o spazio sulla rivista Chi in cambio di favori personali. Il presunto modus operandi: si parla di chat e videochiamate con aspiranti concorrenti, soprattutto giovani uomini desiderosi di entrare nel mondo dello spettacolo.

si parla di chat e videochiamate con aspiranti concorrenti, soprattutto giovani uomini desiderosi di entrare nel mondo dello spettacolo. I "segreti del potere": Corona sostiene che Mediaset non potrebbe allontanare Signorini perché quest'ultimo sarebbe a conoscenza di presunti retroscena compromettenti sui vertici aziendali. Si tratta, al momento, di dichiarazioni non confermate in sede giudiziaria.

Il caso Antonio Medugno: denuncia e accuse

Al centro della vicenda è finito anche il modello Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip.

La denuncia: Medugno ha presentato querela contro Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione.

Medugno ha presentato querela contro Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. Il racconto: secondo quanto riportato, il modello avrebbe parlato di episodi in cui si sarebbe sentito manipolato, con dettagli forti che Corona ha pubblicato nel suo format.

secondo quanto riportato, il modello avrebbe parlato di episodi in cui si sarebbe sentito manipolato, con dettagli forti che Corona ha pubblicato nel suo format. La difesa di Signorini: il conduttore ha sempre negato le accuse, presentandosi spontaneamente in Procura e sostenendo una versione completamente diversa dei fatti. La vicenda è attualmente sotto indagine da parte della magistratura.

Mediaset passa al contrattacco: la causa da 160 milioni di euro

Il gruppo televisivo ha reagito con una dura azione legale, definendo il progetto di Corona un meccanismo organizzato di menzogne finalizzate al lucro.