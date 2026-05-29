Con il cuore – Nel nome di Francesco stasera su Rai 1: ospiti e scaletta del concerto in diretta da Assisi

Il concerto benefico condotto da Carlo Conti torna in diretta dal sagrato della Basilica di San Francesco in Assisi: musica, solidarietà e grandi ospiti per sostenere i progetti francescani in Italia e nel mondo.

Torna per la 24ª edizione Con il Cuore - Nel nome di Francesco, la serata di solidarietà in onda stasera su Rai 1 dalle 21:40 e condotta da Carlo Conti, alla guida dell'evento per il diciannovesimo anno consecutivo. In diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco d'Assisi, l'evento accompagna la raccolta fondi dedicata ai progetti delle famiglie in difficoltà, delle mense francescane e delle missioni attive in Italia e nel mondo.

L'edizione 2026 assume un valore ancora più significativo perché celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, con un richiamo alla sua testimonianza come messaggio di pace e solidarietà.

Ospiti e scaletta: cantanti e protagonisti sul palco

La serata vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti e protagonisti della musica italiana e dello spettacolo. Tra gli ospiti musicali ci saranno molti artisti visti quest'anno sul palco di Sanremo:

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Ermal Meta

Orietta Berti

Michele Zarrillo

Pupo

Delia (sarà già dimenticato lo scivolone del Concerto del Primo Maggio?)

Ermal Meta presenterà anche il nuovo singolo Calma metafisica, mentre Sal Da Vinci proporrà i brani del suo nuovo progetto discografico Per sempre sì. Serena Brancale, reduce anche lei dal Festival di Sanremo, porterà invece la sua nuova produzione musicale con sonorità mediterranee.

Sul palco saranno presenti anche volti televisivi e artisti come Alessandro Greco, annunciato ieri alla guida di Unomattina nel palinsesto estivo insieme a Carolina Rey, e I Gemelli di Guidonia, mentre Paolo Brosio guiderà alcuni momenti di racconto dai luoghi simbolo di Assisi.

Solidarietà e raccolta fondi: come donare

Con il Cuore - Nel nome di Francesco è un evento benefico promosso dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. La raccolta fondi sostiene le mense francescane in Italia, le famiglie in difficoltà, i progetti delle missioni francescane nel mondo e aiuti umanitari in aree colpite da guerre e crisi.

Partecipare alla gara benefica - attiva dallo scorso 25 maggio fino al prossimo 30 giugno - anche da casa non è difficile: basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa al numero solidale 45515.

Nel corso della diretta verrà dato spazio anche al racconto dell'impegno quotidiano dei frati e dei volontari, con testimonianze dai luoghi della solidarietà francescana.

L'evento sarà trasmesso anche su Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay, con la possibilità di seguire anche per non udenti e non vedenti grazie a sottotitoli e audiodescrizione, per rendere la serata fruibile al più ampio pubblico possibile.

Oltre allo spettacolo musicale, Con il Cuore - Nel nome di Francesco si conferma come uno degli appuntamenti televisivi più importanti del servizio pubblico legati alla solidarietà, insieme alla più lunga maratona di Telethon, capace di unire intrattenimento, racconto e impegno sociale in una cornice simbolica come quella di Assisi.