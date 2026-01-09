Alfonso Signorini interrogato: “Antonio Medugno? È un soggetto particolare"

Il volto del Grande Fratello ai Pubblici Ministeri respinge ogni accusa dopo la querela di Medugno e chiarisce i contatti avuti in passato e il suo ruolo nella selezione dei concorrenti del reality show.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente presso la Procura di Milano per essere ascoltato dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, titolari dell'inchiesta nata dalla querela per violenza sessuale ed estorsione presentata da Antonio Medugno nei confronti del conduttore televisivo.

"Nessuna violenza né estorsione": la versione del conduttore

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Signorini è stato interrogato per circa tre ore, durante le quali ha risposto alle domande dei magistrati e ha rilasciato anche alcune dichiarazioni spontanee. Il conduttore ha respinto con fermezza tutte le accuse: "Nego ogni addebito, non c'è mai stata alcuna violenza né tantomeno estorsione", ha dichiarato, ribadendo la propria innocenza. "Non potrei mai commettere una violenza", ha aggiunto. Come è noto,

I rapporti di Alfonso Signorini con Antonio Medugno e il caso Grande Fratello

Per quanto riguarda i rapporti con il modello partenopeo, il giornalista ha precisato che sarebbero stati esclusivamente di natura professionale, respingendo l'ipotesi di presunti abusi o pressioni finalizzate a favorire l'ingresso di Antonio Medugno nella Casa più spiata d'Italia. Pur non negando di aver avuto contatti in passato con Medugno, il conduttore del Grande Fratello ha escluso con decisione qualsiasi sistema di favoritismi.

Fabrizio Corona e Antonio Medugno

"Non esiste alcun sistema di favori. Le decisioni venivano prese da un gruppo di autori. Io non ho mai avuto un potere tale da favorire o escludere qualcuno". Riferendosi poi Ad Antonio Medugno, ha aggiunto: "È un soggetto particolare, penso che questa vicenda sia legata a una ricerca di visibilità". Nei giorni scorsi Domenico Aiello, uno degli avvocati di Signorini sul Corriere della Sera aveva detto, "Medugno è aduso a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo in ambienti come quelli televisivi".

Nei prossimi giorni l'audizione di Antonio Medugno

A breve i pubblici ministeri ascolteranno il querelante, che dovrà recarsi in Procura per fornire la propria versione dei fatti e chiarire quanto, secondo il suo racconto, sarebbe accaduto durante una notte trascorsa a casa del conduttore. In quell'occasione, Antonio Medugno dovrebbe presentare anche le prove che sostiene di possedere e ribadire quanto già dichiarato in una diretta sui social.

"Non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini. Né prima né dopo. Mai". Il tiktoker pochi attimi prima aveva affermato: "Per anni ho provato a seppellire tutto. Quando vivi dinamiche di vergogna e paura spesso non denunci subito: ti chiudi, ti colpevolizzi e temi di non essere creduto. Soprattutto temi l'impatto sulla tua vita e sul lavoro".