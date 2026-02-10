Marina Berlusconi su Fabrizio Corona: “Falsissimo e noiosissimo, ci pensano gli avvocati”

Per la prima volta Marina Berlusconi commenta le accuse di Fabrizio Corona. Boccia il podcast dell'ex fotografo definendolo falsissimo e noiosissimo e conferma l'intervento degli avvocati.

Per la prima volta Marina Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi e presidente di Fininvest, ha parlato pubblicamente della vicenda che da settimane tiene banco sui media italiani in seguito alle accuse lanciate dall'ex fotografo Fabrizio Corona nel suo format online Falsissimo contro i principali protagonisti televisivi del gruppo Mediaset, in particolare Alfonso Signorini e Gerry Scotti.

Intervistata dal Corriere della Sera, Marina ha ammesso di aver visto una puntata dell'inchiesta Il prezzo del successo - in cui Corona ha fatto riferimento, tra gli altri, al cosiddetto Sistema Signorini e ha tirato in ballo nomi legati a Mediaset - ma non ha esitato a bocciare il contenuto con un commento netto: "Oltre che falsissimo, davvero noiosissimo". La Berlusconi ha poi chiuso qualsiasi polemica diretta con un messaggio chiaro: "Se ne stanno occupando i nostri avvocati".

La causa legale di Mediaset contro Corona

La mossa legale del gruppo Mediaset non è una novità: nei giorni scorsi, l'azienda ha fatto sapere di aver avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Corona. Mediaset ha ribadito "il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l'azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d'odio mascherata da libertà di parola".

Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

Cosa ha detto Fabrizio Corona nelle puntate di Falsissimo

Negli ultimi episodi del suo programma web, Falsissimo ha suscitato diverse reazioni e una forte contestazione da parte dei diretti interessati. Corona ha aperto il fuoco contro figure di spicco del mondo televisivo italiano, in particolare Alfonso Signorini, accusandolo di comportamenti "immorali" e denunciando il comportamento di Gerry Scotti con le Letterine durante la trasmissione Passaparola.

Nonostante le ordinanze e le diffide, Corona ha continuato a pubblicare contenuti ritenuti provocatori, ampliando il bersaglio delle sue accuse alla società Mediaset nel suo complesso. L'onda lunga della polemica ha portato alla rimozione dei profili social di Corona e del format Falsissimo, con piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok che hanno oscurato contenuti e pagine legati all'ex re dei paparazzi, per "violazioni multiple della community", come ha fatto sapere il gruppo Meta.