Falsissimo, Corona rivela agli abbonati: "Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale"

Ieri, 22 dicembre, è andata in onda l'attesa seconda puntata de Il prezzo del successo, all'interno del podcast Falsissimo di Fabrizio Corona. Accanto all'ex re dei paparazzi era presente Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip 6, che, secondo quanto raccontato da Corona, avrebbe denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale lo scorso giovedì.

Quando Antonio Medugno approdò al reality show di Canale 5 non era un volto nuovo della televisione: lanciato da Maria De Filippi, aveva infatti partecipato a Uomini e Donne nel 2019 come corteggiatore. Nel primo episodio de 'Il prezzo del successo', Corona aveva già ricostruito il rapporto tra Signorini e l'ex gieffino grazie ad alcune chat fornite da Alessandro Piscopo, ex manager del modello.

Il racconto di Antonio Medugno a Falsissimo

Antonio ha spiegato di aver ricevuto tre regali da Alfonso Signorini e, nella parte per abbonati del podcast, ha raccontato la sua versione di quanto sarebbe accaduto quella sera a casa del conduttore dove Signorini gli avrebbe detto: "Non mi merito un bacio". Di fronte all'imbarazzo di Medugno, avrebbe poi precisato che non sarebbe successo nulla se lui non lo avesse voluto. Successivamente gli avrebbe appoggiato una mano sulla coscia. Alla domanda di Corona su cosa avesse provato in quel momento, Medugno ha risposto di essersi sentito infastidito.

Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

Per questo motivo decise di scrivere ad Alessandro Piscopo, ex manager che la settimana scorsa aveva assicurato che tra Signorini e il suo assistito non fosse successo nulla. Piscopo, a quanto riferito, lo avrebbe invitato a non lasciare l'abitazione di Signorini e a trascorrere la notte a casa del conduttore.

La foto scattata in bagno a Signorini e l'ipotesi delle prove

Antonio Medugno ha raccontato di aver chiesto di poter fare una doccia: "Sono rimasto chiuso in bagno per dieci minuti, chattando con il mio manager". A quel punto, Signorini avrebbe bussato alla porta e sarebbe entrato nudo in bagno con un asciugamano sulle spalle. Medugno si sarebbe preoccupato e avrebbe scattato una foto come prova, "nel caso fosse successo qualcosa". Una foto che, secondo Corona, sarebbe ora nelle mani della Procura. Successivamente, Signorini si sarebbe seduto per fare una sauna davanti alla doccia mentre Medugno si stava ancora lavando.

L'incontro in cucina tra Medugno e Signorini e il racconto alla psicologa

La mattina dopo Alfonso e Antonio si sarebbero incontrati in cucina "era arrabbiato perchè non c'ero andato a letto", il giorno dopo poi, stando alle parole di Corona, Signorini avrebbe inviato un messaggio ad Antonio dove gli scriveva di stare tranquillo "perchè lo avrebbe fatto lavorare ugualmente". L'unica depositaria di questi presunti avvenimenti sarebbe la psicologa a cui Medugno avrebbe raccontato tutta la storia. Al podcast era presente anche l'avvocato del modello, che avrebbe messo a disposizione degli inquirenti le prove conservate in questi anni dal suo assistito.