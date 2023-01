Extraction 2 e quella volta in cui Chris Hemsworth ha scambiato Logan Lerman per uno stuntman del film

Logan Lerman ha raccontato di quella volta in cui Chris Hemsworth l'ha scambiato per uno stuntman di Extraction 2, senza negare mai la sua impressione.

Logan Lerman si è trovato a scherzare riguardo a una recente esperienza con Chris Hemsworth. A quanto pare, durante un allenamento, l'attore di Extraction 2 lo aveva scambiato per uno dei suoi stuntman, parlando con lui del film e di quello che avrebbero fatto, senza mai rendersi conto di chi fosse il suo interlocutore.

Nell'episodio di lunedì del The Tonight Show Logan Lerman ha confessato che una volta, mentre si stava allenando con Chris Hemsworth in una palestra a Praga, il collega lo aveva preso per uno degli stuntman di Extraction 2.

Invece di evidenziare l'errore Lerman gli ha tenuto gioco fino alla fine: "Non era la prima volta che ci trovavamo in quel contesto insieme, e a parlare. Quel giorno, però, per qualche ragione pensava che fossi uno stuntman nel suo film. Non gli ho mai detto che non lo ero", ha confessato, "Ho fatto finta di essere di essere quest'uomo e me ne sono uscito con frasi del tipo: 'Ieri il lavoro era pazzesco sul set della prigione. Sì, certo. Sicuramente. So cosa intendi.'"

Se da una parte il fingersi uno stuntman di Extraction 2 può sembrare una situazione esilarante, dall'altra l'attore sottolinea il fatto che il collega non lo ha mai riconosciuto: "Probabilmente non sa chi sono. Non ne ha idea".