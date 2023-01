Extraction 2, una nuova immagine dal film Netflix mostra Chris Hemsworth pronto a combattere

È stata rilasciata una nuova immagine per Extraction 2, pellicola in cui Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di Tyler Rake.

Come riportato da Screen Rant proprio nelle scorse ore, è stata condivisa una nuova immagine della pellicola che mostra il suo protagonista, Chris Hemsworth nei panni di Tyler Rake, pronto a combattere. Il primo film è stato elogiato per le scene di azione e il lavoro acrobatico ben coreografato. Il sequel, come appare nell'immagine, non sembra essere disposto a deludere i fan.

Extraction 2 è il sequel del film Netflix uscito nel 2020 con il titolo italiano di Tyler Rake. Nella prima pellicola, diretta da Sam Hargrave, Tyler Rake, un impavido mercenario, viene reclutato per salvare il figlio di un signore del crimine internazionale.

Extraction 2: Chris Hemsworth promette scene d'azione ancora più spettacolari

Nel secquel, Chris Hemsworth, come mostra la nuova immagine pubblicata, si troverà all'interno di una prigione. Una nuova missione per Tyler Rake che, come anticipato da Joe Russo, tornato a scrivere la sceneggiatura del sequel, porterà sul piccolo schermo qualcosa di decisamente nuovo e diverso rispetto alla pellicola originale. "Un tono, un ritmo e un'atmosfera diversi in una parte diversa del mondo".

Dopo il suo debutto, Extraction è diventato il film originale più visto nella storia di Netflix, secondo lo streamer, con un pubblico di 99 milioni di famiglie nelle prime quattro settimane. Il suo sequel saprà fare altrettanto?