Extraction 2, un messaggio in codice Morse annuncia il ritorno di Chris Hemsworth (ma crea confusione sul web)

L'ultima trovata pubblicitaria di Netflix per promuovere l'uscita di Extraction 2 e il ritorno di Chris Hemsworth non è andata esattamente come ci si potesse immaginare.

Extraction 2, sequel del popolare film Netflix del 2020 con Chris Hemsworth, sta per tornare assieme al suo protagonista, ma è la più recente trovata promozionale della piattaforma (in codice Morse!) che sta facendo parlare di sé. Scopriamo perché.

I fan di Chris Hemsworth attendono con trepidazione l'arrivo di Extraction 2 su Netflix, e il servizio di streaming lo sa bene.

Per questo, in quel di Los Gatos avranno pensato che il modo migliore per aumentare ancor di più l'hype nei confronti della pellicola potesse essere una campagna promozionale creata ad hoc per l'occasione.

Netflix, da Rebel Moon a Extraction 2: ecco quando arriveranno sulla piattaforma i film più attesi del 2023

Probabilmente è così che ha avuto origine l'idea di un mega-cartellone pubblicitario interamente scritto in codice Morse, il cui "messaggio segreto" reciterebbe "TYLER RAKE LIVES"... Almeno secondo le intenzioni della piattaforma.

In realtà, come riporta Screen Rant, sul web si sarebbe creata un po' di confusione, per due motivi molto diversi.

Alcuni, infatti, a causa della spaziatura della prima parola, avrebbero letto "ÑLER" invece di TYLER, mentre molti altri si illudevano invece che l'espediente fosse un modo per annunciare una nuova stagione di altri popolari serie come ad esempio Heartstopper, o magari lo spin-off di Tenebre e Ossa dedicato interamente ai Corvi, portando alla creazione di numerosi meme.

Non si tratterà forse di un annuncio sensazionale come speravano in molti, e forse non avrà avuto l'esatto sperato da Netflix, ma di certo il cartellone ha assolto alla sua funzione principale, ovvero far parlare del film e della piattaforma (anche se con qualche aggiunta e cambio di direzione qua e là).

Extraction 2 arriverà a giugno su Netflix.