Extraction 2: Chris Hemsworth in azione in un mare di ghiaccio, le foto e il video dal set

Le prime foto dal set di Extraction 2, sequel dell'hit Netflix Tyler Rake, vedono Chris Hemsworth in azione circondato da neve e ghiaccio. il film è attualmente in lavorazione in Repubblica ceca e le temperature, a quanto vediamo, sono tutt'altro che miti.

Una volta conclusa la lavorazione di Thor: Love and Thunder, l'australiano Chris Hemsworth si è spostato in Europa per girare il nuovo action diretto da Sam Hargrave e scritto da Joe Russo.

Al momento, oltre a Chris Hemsworth, non sono stati confermati ufficialmente altri membri del cast di Extraction 2, ma secondo alcuni rumor Golshifteh Farahani dovrebbe fare ritorno nel ruolo di Nik Khan.

Chris Hemsworth e il figlio ricreano la celebre scena di Big, con Tom Hanks (VIDEO)

L'originale Tyler Rake, primo capitolo della saga action, si è rivelato un enorme successo per il servizio di streaming, diventando rapidamente il film Netflix Original più visto di tutti i tempi l'anno scorso con oltre 99 milioni di famiglie in tutto il mondo che lo hanno visionato nelle prime quattro settimane dopo il suo debutto nell'aprile 2020. Al centro della storia troviamo un mercenario che opera nel mercato nero ingaggiato per salvare il figlio di un boss del crimine internazionale che è stato rapito. Nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

Il sequel Extraction 2 arriverà su Netflix nel corso del 2022.