Tyler Rake 2: il regista svela se il personaggio di Chris Hemsworth è immortale

Il regista di Tyler Rake 2 ha risposto in modo ironico a chi si chiede se il personaggio interpretato da Chris Hemsworth sia immortale. Sam Hargrave, intervistato da ScreenRant, ha infatti parlato del futuro della saga action dopo il secondo capitolo.

La notizia contiene delle anticipazioni , non proseguite con la lettura se non avete visto il film!

Una saga action che tornerà con nuovi sequel

Tyler Rake 2: Chris Hemsworth in una scena

Nel film Tyler Rake 2, il mercenario interpretato da Chris Hemsworth viene assunto dalla sua ex-moglie per ritrovare la sorella e i suoi figli, portati in gulag in Georgia a causa del marito della donna, un gangster.

La saga prodotta per Netflix proseguirà con un terzo capitolo, anticipato negli ultimi minuti in cui Tyler sopravvive e viene ingaggiato dal nuovo personaggio affidato a Idris Elba.

Hargrave ha ora spiegato parlando dell'apparente immortalità di Rake: "Avremo ancora un altro film, o due o tre, e poi si vedrà. Non abbiamo ancora trovato nulla che possa sconfiggere Tyler Rake, è semplicemente un figlio di put**na duro a morire, e quando si mette in testa che vuole fare qualcosa, niente lo fermerà, nemmeno la morte!".

Tyler Rake 3: ufficiale il terzo film del franchise Netflix con Chris Hemsworth

La sinossi del secondo capitolo

Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.