Chris Hemsworth e il figlio ricreano la celebre scena di Big, con Tom Hanks (VIDEO)

La star Chris Hemsworth ha approfittato di un momento libero dal set per ricreare insieme al figlio Sasha una delle scene più celebri del cult Big, interpretato da Tom Hanks nel 1988.

"Questa è la versione della famiglia Hemsworth della scena delle bacchette del film Big. Ma invece di quel dolce connubio di piedi, mio ​​figlio suona il ritmo mentre io mi produco in un assolo eccessivamente aggressivo" scrive scherzosamente Chris Hemsworth nel post che accompagna il tenero video pubblicato su Instagram.

Come afferma la didascalia, Chris Hemsworth e il figlio stavano rievocando la famigerata scena del pianoforte di Big, con Tom Hanks e Robert Loggia. Naturalmente, ci sono alcune differenze chiave tra la scena del film originale e la rievocazione improvvisata degli Hemsworth. Non sono in un famoso negozio di giocattoli di New York City, ma piuttosto per le strade di notte durante una vacanza in famiglia in Europa. Inoltre, non stanno ballando su tasti di pianoforte di grandi dimensioni, ma su un pianoforte da strada. Il tutto, però, non è certo meno divertente. Il momento è reso più dolce dall'evidente affetto ed entusiasmo di Hemsworth per la creatività di suo figlio Sasha.

Non deve essere facile bilanciare lavoro e famiglia quando si è impegnati come l'attore australiano. Nel 2021, Hemsworth è stato impegnato nella lavorazione di Thor: Love and Thunder, che uscirà l'8 luglio 2022. Ora sta concludendo l'anno sul set di Extraction 2, l'attesissimo seguito dell'hit Netflix Tyler Rake.