Extraction 2: Chris Hemsworth promette scene d'azione ancora più spettacolari

In una recente intervista Chris Hemsworth ha rivelato che in Extraction 2 oseranno ancora di più rispetto al passato.

Attualmente a lavoro su Extraction 2, il seguito di Tyler Rake, Chris Hemsworth non ha risparmiato la sua eccitazione riguardo al nuovo livello degli stunt cui si è sottoposto in questo film. Già nella storia precedente lo abbiamo visto al centro di sequenze acrobatiche senza precedenti e coreografie assurde, cosa dobbiamo aspettarci adesso?

Nel corso di una recente intervista con EW, Chris Hemsworth ha rivelato che per Extraction 2 si è sottoposto a uno degli allenamenti "più estenuanti" della sua vita, confermando che la nuova pellicola supererà in tutto il livello di azione della precedente: "In un certo senso siamo andati verso la luna. In un presente action molto affollato penso che abbiamo fatto qualcosa di davvero unico".

Tyler Rake 2: il video del dietro le quinte del sequel con star Chris Hemsworth

La storia di Extraction 2 riprende dal finale del film precedente, con Tyler Rake che lotta fra la vita e la morte dopo la precedente caduta da un ponte. La sua nuova missione lo vedrà irrompere in una prigione impenetrabile per salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano. Sam Hargrave torna sulla sedia del regista, con i fratelli Russo alla produzione.