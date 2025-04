Euphoria: Storm Reid mette a posto il troll che l'ha criticata per essere andata al college

In un recente video su TikTok, Storm Reid, star di Euphoria e The Last of Us, ha risposto a un commento scortese su uno dei suoi post che criticava la sua decisione di frequentare il college.

Il commento in questione recitava: "Il college non è una flessione, il successo sì. E il college non è necessario per avere successo. Il college spinge solo le persone a indebitarsi. A meno che tu non voglia diventare un medico o qualcosa del genere, molte persone non usano nemmeno la loro laurea".

La Reid, che ha rivelato che si laureerà il 16 maggio alla University of Southern California's School of Dramatic Arts, ha dichiarato nel suo video su TikTok che, sebbene di solito ignori commenti di questo tipo, non poteva lasciar correre: "Come chiamiamo il mio successo, oltre al fatto che vado al college?", ha risposto Reid. "Il mio successo più la laurea? Come lo chiamiamo? Fammi sapere".

Storm Reid: "Ho vinto un Emmy mentre frequentavo il college"

L'attrice ha continuato: "Hai ragione, il college non è per tutti, ma per me lo era. Volevo andarci. Sentivo che dovevo andarci. Sono riuscita a farlo e anche a lavorare a tempo pieno. Volevo lavorare e volevo approfondire la mia istruzione, quindi l'ho fatto".

Reid ha poi sottolineato che quando è stata accettata alla USC, la scuola aveva un tasso di accettazione di appena il 12%, che da allora è sceso all'8%. "Sono d'accordo che le persone abbiano le loro opinioni", ha spiegato Reid. "Ma siamo realisti. Prendiamo spunto dalla realtà. Io l'ho fatto. E ho anche vinto un Emmy mentre lo facevo, al terzo anno di college, a 20 anni".

"Allora, tesoro, torniamo alla mia prima domanda: Come chiamiamo il fatto di essere al college - di essere in procinto di laurearsi, in realtà - come chiamiamo la laurea e il successo?", ha chiesto. "Come lo chiamiamo? Mi piacerebbe saperlo".