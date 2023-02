The Last of Us, Storm Reid contro gli omofobi: "Rivedete le vostre priorità"

Subito dopo la messa in onda del settimo episodio di The Last of Us, Storm Reid, che ha fatto il suo esordio nei panni di Riley proprio nell'episodio, ha detto la sua a proposito dei commenti omofobi riservati alle particolari storyline della serie.

L'attrice, in sostanza, ha ribadito gli stessi concetti già espressi dalla collega Bella Ramsey in precedenza. "Come ha detto Bella quando è uscito il terzo episodio: se non vi piace, non guardatelo", ha dichiarato Reid a Entertainment Weekly. "Queste sono storie importanti. Sono le esperienze delle persone, e questo è ciò per cui vivo. È questo che rende la narrazione così bella, perché stiamo raccontando storie di persone che esistono in questo mondo".

The Last of Us, il regista parla dell'episodio 6: "Pedro Pascal ha pianto a ogni singolo ciak"

Rivolgendosi quindi direttamente agli haters dello show HBO, Reid ha proseguito: "Siamo nel 2023. Se vi preoccupa la persona che amo, allora dovete rivedere le vostre priorità. Ci sono tante altre cose di cui preoccuparsi nella vita. Perché vi preoccupate che questi giovani - o chiunque altro - si amino? L'amore è bello e il fatto che la gente abbia da ridire su di esso non ha senso".