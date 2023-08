Euphoria: la risposta di Sydney Sweeney alle critiche sulle scene di sesso

Sydney Sweeney ha risposto alle critiche e ai commenti negativi sulle scene di sesso presenti in Euphoria spiegando perché le trova inutili.

La serie Euphoria ha fatto discutere in passato per la presenza di scene di sesso e di nudo. Sydney Sweeney, in una nuova intervista rilasciata a Variety, ha ora affrontato la questione ribadendo perché considera le critiche inappropriate e inutili.

Le dichiarazioni dell'interprete di Cassie

Euphoria: Sydney Sweeney in una scena della serie

Sydney Sweeney ha spiegato perché non considera eccessive o inappropriate le controverse sequenze presenti nelle puntate di Euphoria dichiarando: "Ci sono io, c'è Zendaya, ci sono tutte queste donne determinate e indipendenti. Se non ci sentissimo a nostro agio con qualcosa, o vedessimo qualcosa che non ci piace, lo diremmo".

L'interprete di Cassie ha ricordato: "Trovo difficile vedere qualcuno completamente distrutto dal pubblico e dai mezzi di comunicazione quando nessuno di loro è sul set. Noi ci siamo e chiaramente stiamo ancora lavorando alla serie, e stiamo ancora sostenendola...".

Sydney Sweeney sulle scene hot di Euphoria: "Mio padre e mio nonno hanno spento la tv e se ne sono andati"

Sydney ha voluto inoltre ribadire l'obiettivo della serie creata da Sam Levinson: "La questione è di mettere a disagio le persone e pensare fuori dagli schemi. Quale sarebbe altrimenti lo scopo dell'arte? Per quanto mi riguarda io ora mi sento libera e sicura. E sono riuscita ad arrivare in quella situazione grazie al ruolo di Cassie".

Quando arriverà la prossima stagione

La produzione della terza stagione di Euphoria avrebbe dovuto prendere il via nel mese di giugno, come svelato dalla costumista Heidi Bivens che, inoltre, aveva rivelato che nelle puntate avverrà un salto temporale di circa cinque anni nel futuro, mostrando quindi i protagonisti dopo la fine del liceo. Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori sta però ostacolando la realizzazione delle puntate inedite che, probabilmente, arriveranno sugli schermi televisivi solo nel 2025.

La stagione 2 si era conclusa con Rue che raccontava di essere riuscita a tenere sotto controllo le sue dipendenze per tutto l'anno scolastico.

Zendaya, la protagonista della serie ideata da Sam Levinson, aveva accennato alla possibilità che la storia sarebbe ripresa con i protagonisti negli anni dopo aver concluso il liceo e la costumista sembra aver confermato questo interessante dettaglio.